Sci: Bavaria 0.0% supporta l’azzurro Giovanni Borsotti in Giappone

Lo sciatore Giovanni Borsotti (nella foto in azione durante una gara)sarà sponsorizzato dal brand “Bavaria 0.0%”, la versione analcolica della birra parte del gruppo “Swinkels Family Brewers”. Borsotti parteciperà alle discese della tappa di Coppa del Mondo 2020 di sci alpino in programma a Niigata Yuzawa Naeba (Giappone) nel weekend del 22-23 febbraio.

“Guardo alla gara di Coppa del Mondo con serenità e ottimismo: dopo alcuni anni difficili per problemi fisici, tornare competitivo e affrontare appuntamenti internazionali come questo è per me una grande soddisfazione, indipendentemente da quello che sarà il risultato”, ha commentato Borsotti (vincitore in Coppa Europa nella tappa austriaca di Kirchberg).