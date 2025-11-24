Sanzo confermato segretario generale della FIPM.

Il nuovo Consiglio Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (nella foto il neo presidente Gabriele Vescio) si è riunito questa mattina, a pochi giorni di distanza dall’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva dello scorso 15 novembre.

Tra le decisioni deliberate nella sesta riunione del 2025, si rileva la conferma di Salvatore Sanzo come Segretario Generale della Fipm e la nomina di Pierluigi Giancamilli a Vicepresidente, ruolo che aveva già ricoperto nel quadriennio 2020-2024.

L’attenzione è stata rivolta al Territorio attraverso le nomine dei Delegati Regionali con focus sulle regioni virtuose per lo sviluppo dell’attività. Conferme per Piero Venturini, Cristina De Bonis e Francesco Lo Monaco, rispettivamente delegati della Toscana, del Friuli-Venezia Giulia e della Lombardia fino al 31 dicembre di quest’anno. Rinnovamento invece in casa Emilia-Romagna, Marche e Sicilia con le nomine di Mauro Rozzi (Emilia-Romagna), Michele Totaro (Marche) e Luca Monteforte (Sicilia). Per la regione Piemonte, infine, sono stati nominati responsabili pro-tempore il Vicepresidente Pierluigi Giancamilli e il Segretario Generale Salvatore Sanzo per le questioni amministrative, in attesa di individuare una figura adatta per una regione molto importante per la Fipm a livello strategico.