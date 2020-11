RUGBY WORLD CUP FRANCE 2023: ACCORDO DI PARTNERSHIP CON VIVENDI

(di Daniele Caroleo) – Il comitato organizzatore della Rugby World Cup France 2023 ha scelto, in qualità di “Official Entertainment Sponsor”della competizione, la società francese leader nell’ambito dei media e dell’intrattenimento, Vivendi.

La società transalpina diventa quindi il 4° sponsor ufficiale del programma nazionale dell’evento (il livello più alto degli sponsor del comitato organizzatore) e potrà usufruire della visibilità internazionale che tale manifestazione comporta, unitamente ad un piano di attivazione dedicato.

Gli accordi di partnership nazionale si aggirano tra i 5 ed i 10 milioni di euro ciascuno. Nell’ambito di questo accordo, Vivendi, in quanto proprietaria dell’emittente televisiva francese a pagamento Canal Plus e azionista del conglomerato Lagardère, contribuirà alla diffusione dell’evento e alla distribuzione di contenuti esclusivi ad esso dedicati.

Verranno inoltre coinvolti diversi marchi per alcune campagne di comunicazione che porteranno alla World Cup France 2023 e saranno creati appositi spazi dedicati al rugby nel corso del festival previsto durante il torneo. Vivendi si è occupata, inoltre, della produzione del lancio promozionale del torneo, in collaborazione con un altro sponsor nazionale come SNCF, una delle principali aziende pubbliche francesi che esercita l’attività di società ferroviaria. L’iniziativa, che ha assunto il nome di “We Love 2023 Tour”, ha previsto l’utilizzo di un treno tematico, per la Coppa del Mondo di Rugby, che ha viaggiato per tutta la Francia da settembre ad ottobre. E grazie alla collaborazione con “Universal Music Group”, Vivendi si dedicherà anche all’aspetto prettamente musicale dell’intera manifestazione, organizzando concerti ed eventi di questo genere legati alla competizione.

Il tutto verrà realizzato con l’ulteriore impegno rivolto ad una “sponsorizzazione sostenibile, responsabile ed unita” che vedrà Vivendi promuovere iniziative sociali e programmi educativi basati sull’economia sostenibile, sulla custodia dell’ambiente, sull’inclusione sociale e territoriale e sulle diversità.

La partnership di Vivendi si aggiunge dunque a quella già menzionata di SNCF e a quelle di GL Events, che opera a livello mondiale nell’organizzazione di eventi, e di Loxam, azienda leader in Europa per il noleggio di attrezzature e strumenti per l’edilizia. Il mese scorso gli organizzatori del Rugby World Cup France 2023 hanno inoltre comunicato di aver raggiunto le 8 partnership previste per gli sponsor ufficiali del programma nazionale. Le altre società francesi che collaboreranno, in qualità di partner, verranno rese note nel prossimo mese ed intanto, il programma di partnership acquistato a suo tempo da World Rugby per una cifra intorno ai 33 milioni di euro, oggi è quasi raddoppiato, raggiungendo un valore di quasi 60 milioni di euro.

Inoltre, unitamente agli otto partner di primo livello, ne sono previsti altrettanti anche di secondo livello. E di questi, già quattro hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione. Nell’ottobre del 2019, ad esempio, World Rugby ha riconfermato IMG come “Exclusive Commercial Partner Agency”. Mentre, ad ottobre, il gruppo bancario Société Générale, rinnovando il proprio contratto, è diventato il primo “Worldwide Partner” del roster globale della Rugby World Cup France 2023.