Risparmio Casa official partner dei rossoneri: accordo fino al 2021

(di Marco D’Avenia) – Fino al 30 giugno 2021 “Risparmio Casa” sarà official partner di AC Milan. La catena di negozi per la cura della casa e dell’igiene personale ha fatto il suo esordio come brand a San Siro in occasione dell’ultima gara casalinga dei rossoneri vinta per 3-0 contro lo Spezia grazie alla doppietta di Leao e alla rete di Theo Hernandez.

L’accordo fra le due società è stato siglato l’8 ottobre e garantirà a “Risparmio Casa” di avere visibilità in tutte le manifestazionisportive del Milan, ma non solo. Il brand dell’azienda sarà infatti esposto anche sotto forma di ads all’interno delle piattaforme e delle digital properties rossonere. Il sito ufficiale dei rossoneri ha anche rilasciato una nota a margine della chiusura dell’accordo in cui si legge: “Forte attenzione alla qualità del lavoro, cura scrupolosa del proprio target di riferimento, insieme all’impegno, la passione e l’energia: sono solo alcuni dei valori positivi condivisi nell’ambito della partnership tra AC Milan e Risparmio Casa”.

L’AC Milan, 1ma in classifica alla pari con l’Atalanta, affronterà il prossimo 17 ottobre i cugini dell’Inter nel “derby della Madonnina” numero 297. Forti del rientro in gruppo di due uomini chiave come il capitano Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic, oggi regolarmente a Milanello dopo il secondo tampone negativo, gli uomini di Pioli cercano la quarta vittoria consecutiva in questo campionato di serie A 2020/2021.