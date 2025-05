Ricerche – La FIPE presenta a RiminiWellness l’indagine di Format Research. Illustrato l’identikit dei tecnici sportivi collegato all’esercizio della professione.

(da RiminiWellness) – Secondo quanto rilevato in queste ultime settimane dall’istituto di ricerca nazionale FormatResearch per conto della FIPE, il 50% dei tecnici esercita la propria professione presso un club sportivo, il 22,3% opera autonomamente come professionista, il 20,6% presso associazioni o società sportive dilettantistiche, il 13,4% presso una federazione.

Il 73,6% dei tecnici si occupa di personal training per atleti non agonistici, il 28,8% è allenatore per atleti di pesistica olimpica e il 26,8% è allenatore di altre discipline agonistiche.

La media degli anni di esperienza nel settore dei tecnici è pari a 6 anni. Quasi il 20% dei tecnici svolge la professione da oltre venti anni.

FIPE: NOTORIETA’ E PRESIDIO DELLA PROFESSIONE

Tra le federazioni (FSN) o enti di promozione sportiva l’86,3% dei tecnici conosce Federpesistica. Il 54,2% dei tecnici sono tesserati FIPE. In quanto tecnici dello sport, il 65,2% degli intervistati da Format Research, indipendentemente dal fatto che siano o meno tesserati FIPE si sente «molto» vicino ai valori e all’identità dello sport promossa dalla Federpesistica, oltre il 30% «abbastanza» vicino.

FIPE: DRIVER DI CONOSCENZA E DEI VALORI DELLA PROFESSIONE

L’88,6% dei tecnici ha svolto corsi di formazione specifica, di questi il 68,5% erano corsi legati alla formazione specialistica come tecnico dello sport mentre il 64,6% erano corsi tematici rispetto a discipline specifiche. Non solo la frequentazione dei corsi prevale presso i tesserati Federpesistica, ma la stragrande maggioranza dei tecnici che hanno ottenuto una o più certificazioni nel corso della propria carriera, le hanno ottenute con FIPE, indipendentemente dal fatto che siano o meno tesserati FIPE. I tecnici esprimono un alto livello di soddisfazione verso la Federazione e i servizi che offre.

Un momento della relazione tecnica durante la Convention Nazionale FIPE Strength Academy – RiminiWellness2025 – foto agenzia Sporteconomy (tutti i diritti riservati)

All’interno della gamma di prodotti offerti da Federpesistica il 69,7% dei tecnici ha intrapreso il percorso come personal trainer e il 40,2% ha intrapreso il percorso di pesistica olimpica, l’11,2% hanno seguito il percorso di functional training Sthenathlon.

Per quanto riguarda la soddisfazione dei corsi frequentati i tecnici esprimono livelli di gradimento altissimi per tutti i corsi offerti da Federpesistica. I corsi sono valutati molto positivamente (oltre il 90% di gradimento), così come i docenti.

CLUB: AFFILIAZIONE ED ESPERIENZA

L’87,4% dei club che conosce FIPE è affiliato. L’80,7% si dichiara soddisfatto dei servizi ricevuti, in particolare per i percorsi formativi dei collaboratori. Oltre l’80% dei club ha partecipato a corsi FIPE (soprattutto personal training e pesistica olimpica). La soddisfazione riguarda soprattutto l’acquisizione di competenze professionali.

Una immagine di archivio di Alberto Miglietta – Presidente FIPE – credits photo GMT-Mezzelani

_________________________________________________________________________________

Nota metodologica – L’indagine è stata realizzata effettuata su un campione statisticamente rappresentativo di tecnici dello sport 950 casi (950 interviste) e 200 club sportivi (200 interviste). Margine di fiducia: +3,0%. L’indagine è stata effettuata dall’Istituto di ricerca Format Research, tramite interviste Cati/Cawi, nel periodo di febbraio e marzo 2025. www.agcom.it www.formatresearch.com