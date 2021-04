REAL SOCIEDAD–ATHLETIC BILBAO SARÀ IN DIRETTA SU TWITCH

Il derby basco, che chiuderà la 29° giornata di Liga, sarà trasmesso sul servizio di “live streaming”.

La giornata di domani segna un nuovo e importantissimo traguardo per Twitch, destinato a cambiare il modo con cui siamo abituati a fruire gli eventi live: dopo l’accordo di ottobre, che ha portato LaLiga spagnola ad aprire il suo canale ufficiale sul servizio di live streaming, il derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao che chiuderà la 29° giornata di campionato sarà trasmesso in diretta su Twitch.

Il match* sui canali de LaLiga, GolTelevision e Ibai Llanos, sarà raccontato proprio da Ibai, uno dei più importanti streamer spagnoli, il cui canale è seguito da oltre 5 milioni di persone.

Con calcio d’inizio alle 21:00 locali, lo streaming prenderà il via a partire dalle 20:30 con il riscaldamento delle squadre e lo show prepartita con tutto quello che c’è da sapere su uno dei derby più caldi del calcio europeo. I fan potranno interagire durante la diretta attraverso la chat e tutte le funzioni interattive che Twitch mette a disposizione.

Questo è solo l’ultimo di una serie di accordi in ambito calcistico che Twitch ha siglato in questi mesi. In Italia Milan e Juventus si sono recentemente aggiunte a un roster di squadre come Real Madrid, Barcellona, PSG, Arsenal, solo per citarne alcune.

Si tratta di un importante passo verso un modo di guardare gli eventi in diretta completamente nuovo. Twitch si prepara a diventare uno dei protagonisti principali, al pari di altri mezzi come la televisione, la radio o il cinema.

È l’ennesimo segnale di come il calcio sia un ambito su cui il servizio vuole puntare per allargare ulteriormente la sua audience, andando oltre il gaming.

Un nuovo grande obiettivo che permetterà a Twitch di continuare la sua crescita, che ad oggi conta 2.5 milioni di persone che interagiscono dal vivo in ogni momento e una media di 30 milioni di spettatori al giorno.