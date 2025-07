Puma svela la terza maglia gara del Parma calcio (stagione 2025/26).

Puma e il Parma Calcio (club di Serie A) hanno presentato oggi il nuovo Third Kit che sarà indossato dalle squadre maschili e femminili nella stagione calcistica 2025/2026.

Il design del nuovo Third Kit trae ispirazione dall’iconica maglia Home della stagione 1995/1996 che ritorna protagonista oggi per celebrare il trentennale dalla firma della partnership con Puma nel 1995.

Caratterizzata dallo stesso template originale anni ’90, la maglia coniuga perfettamente passato e presente, sfruttando il fascino intramontabile delle divise storiche e onora il legame tra l’heritage calcistico del Parma Calcio e l’avanguardia di Puma nel mondo dello sport e dello streetwear. Una maglia pensata per i football enthusiast, i collezionisti e i tifosi che rappresentano l’identità unica del club, perfetta per chi vuole esprimere la propria passione anche fuori dal campo.

Il nuovo Third Kit è più di una semplice maglia, è un viaggio nella storia di Puma e del Parma Calcio che riporta in vita un design iconico indossato da giocatori come Fabio Cannavaro, Gianfranco Zola e dal fantasista Hristo Stoichkov tra i tanti campioni che l’hanno fatta entrare di diritto nella storia delle maglie più amate del club.

Tra le diverse attività intraprese dal club c’è anche il continuo sostegno e la celebrazione della città di Parma, della sua storia e dei suoi luoghi più iconici. Infatti, per lo shooting della campagna di lancio del nuovo Third kit, è stata scelta come location la storica Biblioteca Palatina, il cui nome trae origine dal tempio di Apollo Palatino di Roma. Situata all’interno del Palazzo della Pilotta vi si accede salendo lo Scalone Imperiale, una maestosa doppia scalinata che porta anche alla Galleria nazionale, al Teatro Farnese e al Museo archeologico nazionale. In origine si chiamava Reale Biblioteca Parmense, nel periodo napoleonico assunse i nomi di Bibliothèque Imperiale e Bibliothèque de la Ville de Parme, durante il governo di Maria Luigia si chiamò Biblioteca Ducale e dopo l’unità d’Italia Biblioteca Nazionale.

Il nuovo Third Kit del Parma Calcio è disponibile, a partire da oggi, online al sito https://shop.parmacalcio1913.com/it/, nel Parma Calcio Store all’interno dello Stadio Tardini e in selezionati football retailer. (fonte: Puma Italia)