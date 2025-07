Marketing – Range Rover consolida la partnership con il torneo di tennis di Wimbledon.

Per il secondo anno consecutivo Range Rover prosegue la sua partnership ufficiale con il Torneo di Wimbledon, rinnovando l’unione tra la prestigiosa competizione tennistica e il rinomato luxury brand.

Il Torneo di Wimbledon è uno degli eventi più importanti del calendario mondano e sportivo estivo a livello mondiale. Seguito da milioni di persone in tutto il mondo, la terza tappa del Grande Slam 2025 sarà nuovamente supportata da Range Rover in qualità di Official Vehicle Partner, a testimonianza della partnership di lungo corso tra JLR e il famoso torneo tennistico che dura ormai da oltre un decennio.

In un’unione che celebra l’essenza della creatività e dello spirito britannico, questa collaborazione unisce il più antico torneo di tennis del mondo con Range Rover, l’incomparabile SUV brand modern luxury che proprio quest’anno festeggia il suo 55° anniversario. Durante il Torneo, il brand Range Rover sarà presente sul display della velocità di servizio sul Centre Court e sul No. 1 Court. Contemporaneamente, all’interno del complesso, Range Rover offrirà un’esposizione dedicata alla sua evoluzione stilistica e alla sua intramontabile influenza sul modern luxury nella The Legacy Dressing Room, un viaggio cinematografico che ripercorre due epoche, dal 1970 al 2025, nella cornice unica ed esclusiva di Wimbledon.

La flotta dei veicoli, che comprende i più recenti modelli plug-in electric hybrid di Range Rover e Range Rover Sport, offrirà un servizio di courtesy car all’insegna del lusso ai giocatori, ai loro team e agli ufficiali di gara per tutta la durata del Torneo. I veicoli utilizzeranno l’infrastruttura locale di ricarica della AELTC per massimizzare la loro autonomia in modalità elettrica che raggiunge le 75 miglia** (circa 120 km) di percorrenza, in linea con l’impegno di Wimbledon verso il massimo rispetto dell’ambiente.

La riduzione delle emissioni prodotte dai veicoli rappresenta una componente cruciale della strategia ambientale di Wimbledon. L’infrastruttura di ricarica installata presso l’Indoor Tennis Centre di recente costruzione è alimentata da elettricità rinnovabile ed è stata progettata per servire un parco di veicoli ibridi ed elettrici in continua crescita, coerentemente con l’obiettivo dell’All England Club di azzerare le proprie emissioni operative entro il 2030.