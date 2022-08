Puma e U.S. Sassuolo calcio presentano la nuova 3a maglia

Puma e U.S. Sassuolo Calcio presentano oggi il nuovo Third Kit che sarà indossato dalle squadre, maschili e giovanili nella stagione calcistica 2022/2023, ispirato al design concept ‘Made With Style’ studiato per il club che ha l’obiettivo di rendere la maglia un simbolo di passione e appartenenza per i tifosi, da indossare non solo in campo ma in qualsiasi occasione con orgoglio. Il nuovo Third Kit debutterà in campo nel match della prima giornata di Serie A contro la Juventus, lunedì 15 agosto.

Allo stadio, in città, ovunque, i colori del Sassuolo scorrono nelle vene dei tifosi del club. Per tutta la vita condividono una passione viscerale in grado di animare la città e ispirare i giocatori. Uno spirito davvero speciale quello che fa dell’U.S. Sassuolo Calcio un club unico che continua a reinventarsi ogni stagione. Il nuovo Third Kit è caratterizzato dalla colorway Electric Blue Lemonade, presenta una fascia diagonale in Green Bee e Puma Black per evidenziare i colori sociali ed è decorato con righe a contrasto in Green Bee nella parte frontale ed eleganti profili Green Bee sul bordo delle maniche e sul colletto a girocollo per donargli un elegante tocco di stile.

La nuova maglia dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione Puma dryCell, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Combinata a un design senza cuciture, la maglia offre le ultime novità in termini di vestibilità per garantire prestazioni ottimali e una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore per migliorare la traspirabilità durante le prestazioni intense, in grado di mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall’ora, dal campo e dal luogo.