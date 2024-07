Puma e Palermo FC (Serie B) presentano la Home kit 2024/25

Puma e Palermo FC svelano il nuovo Home Kit che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2024/25.

Come da tradizione, il nuovo Home kit celebra il rosa, l’identità eterna del Palermo, che da sempre rende unico e inconfondibile il club a livello italiano e internazionale. Il design della maglia combina la modernità di un innovativo pattern geometrico, sui fianchi e sulle maniche, con riferimenti storici alla maglia della stagione 1974/1975 indossata proprio cinquant’anni fa nella storica finale di Coppa Italia contro il Bologna come l’elegante scollo a V e i bordi neri sulle maniche. Il kit è composto dagli shorts in Puma Black con dettagli Bright Pink e dai calzettoni Bright Pink.

La nuova maglia Home del Palermo FC dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione Puma dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Ideale sia per la partita che per l’uso quotidiano, la maglia è realizzata con l’innovativa recycling technology RE:FIBRE di Puma e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. La maglia è tanto una dichiarazione di moda quanto una maglia per performance d’élite.