PUMA E LALIGA PRESENTANO I PALLONI ACCELERATE E ADRENALINA PER LA STAGIONE 2020/21

Puma e LaLiga hanno presentato oggi i palloni da calcio per la stagione 2020/21 de LaLiga Santander e LaLiga SmartBank. Il pallone arriva in due iterazioni: l’Accelerate, nel bianco tradizionale, sarà il pallone principale per la stagione e l’Adrenalina, in giallo fluo, che verrà usato per El Clàsico, i derby e altre partite decisive.

Il pallone da calcio Accelerate verrà utilizzato per la maggior parte delle partite de LaLiga. Il pallone è progettato per adattarsi alle azioni precise e veloci de LaLiga ed è simbolo di come il gioco accelera i battiti cardiaci dei tifosi. L’Accelerate è un pallone in bianco tradizionale con i colori del logo de LaLiga integrati nel design attraverso una grafica di accelerazione personalizzata per mostrare la velocità esplosiva della palla durante gli spostamenti.

Il pallone da calcio Adrenalina, in un accattivante giallo fluo, è stato progettato per le occasioni speciali ed è fatto per momenti straordinari. Questo pallone verrà usato per El Clàsico, derby e match decisivi interni alla stagione 2020/21. Il design dell’Adrenalina presenta dei motivi elettrizzanti che simboleggiano i nervi del corpo e riflettono l’aumento dei battiti del cuore e la produzione di adrenalina nel corpo dei giocatori in campo e dei tifosi sugli spalti.

Entrambi, l’Accelate e l’Adrenalina sono qualitativamente approvati da FIFA che garantisce il massimo livello di performance. Un design all’avanguardia che racchiude l’ultima tecnologia sviluppata da PUMA. I palloni da calcio sono plasmati ad alta frequenza per un eccellente mantenimento della forma, durata e per un ridotto assorbimento dell’acqua. Un’esclusiva configurazione ad 8 pannelli riduce il numero di cuciture con il risultato di pannelli più grandi per un miglior contatto con la palla. È integrata una superficie PU da 1,2 mm per migliorare l’aerodinamismo e la resistenza all’abrasione e all’usura, con conseguente maggior durata. È stata aggiunta una schiuma POE di nuova concentrazione per aumentare la sensibilità, la solidità del tocco e migliorare la consistenza di rimbalzo e la potenza esplosiva. Entrambe le combinazioni di colori offrono una visibilità eccellente della traiettoria e della velocità esplosiva.