Previsioni di prezzo XRP: potrà raggiungere i 3,30 $ entro fine luglio?

XRP supera una resistenza chiave e si avvia verso nuovi massimi. Secondo gli analisti, il prossimo obiettivo può essere 3,30 dollari. Ecco cosa sta succedendo e perché la prevendita del token $BEST è la migliore opzione per diversificare il proprio portafoglio di asset digitali.

Il prezzo di XRP ha fatto registrare un’impennata significativa negli ultimi giorni, superando una resistenza tecnica presente da mesi. Questa rottura ha riacceso l’interesse degli investitori e alimentato aspettative rialziste per il resto di luglio. A consolidare il momento positivo ci sono anche le novità in arrivo da Ripple, la società che sviluppa l’infrastruttura sottostante a XRP, e i dati tecnici che confermano un pattern testa e spalle inverso, generalmente interpretato come un segnale di inversione a lungo termine.

L’analista TheSignalyst ha osservato che, avendo già superato la soglia di 2,45 dollari, XRP potrebbe estendere il rally fino a 2,70 dollari. Se il breakout rialzista di questi ultimi giorni sarà confermato, il target a medio termine si sposterà su 3,30 dollari, rafforzando ulteriormente l’idea che XRP stia entrando in una fase strutturalmente rialzista. L’incremento di volumi e la tenuta dei supporti consolidano questa tesi, rendendo il token uno dei più interessanti per il terzo trimestre del 2025.

Gli indicatori tecnici confermano la forza del trend

La spinta rialzista di XRP è confermata da una serie di indicatori tecnici chiave. Il MACD ha generato una golden cross, con la linea principale a 0,0440 e la linea di segnale a 0,0164, segnalando una forte accelerazione positiva. Anche l’istogramma MACD è in crescita, con un valore di 0,0277.

L’Awesome Oscillator (AO) ha toccato 0,1196, confermando l’inversione della dinamica di prezzo. Parallelamente, il Chaikin Money Flow (CMF) ha fatto registrare un balzo significativo fino a 0,11, un chiaro segnale di afflusso di capitali freschi nel mercato XRP.

Infine, il Relative Strength Index (RSI) si sta avvicinando al livello di ipercomprato, attualmente posizionato a 67,48. Questo suggerisce che, prima di una possibile correzione, potremmo assistere a un’ulteriore spinta verso l’alto.

XRP vs Bitcoin: la correlazione si rafforza

Un altro elemento che rafforza la visione positiva su XRP è il suo comportamento sincrono con Bitcoin, che ha da poco superato i massimi storici di giugno (sopra quota 118.000 dollari). Storicamente, XRP tende a beneficiare dei rally di BTC, ma in questo caso mostra anche una propria forza autonoma, supportata da un miglioramento della situazione legale di Ripple negli Stati Uniti e da un ritorno d’interesse istituzionale per l’asset.

Questo scenario rafforza l’ipotesi che XRP stia tornando a essere una delle crypto principali da tenere sotto osservazione, soprattutto in un contesto in cui ETF spot e regolamentazione favorevole stanno portando nuova linfa al settore.

XRP protagonista del Q3, ma attenzione anche all’ecosistema Web3

Il superamento della resistenza e la formazione di un pattern rialzista consolidano XRP come uno degli asset più promettenti per l’estate 2025. Tuttavia, diversificare resta la strategia migliore in un mercato ad alta volatilità. Chi è alla ricerca di rendimento e adozione nel lungo periodo, infatti, dovrebbe osservare con attenzione sia i movimenti di XRP che le potenzialità dei progetti come BEST, il token nativo di Best Wallet, una piattaforma di wallet crypto di ultima generazione, multi chain e self-custodial, che punta a diventare un’infrastruttura chiave nel futuro dell’adozione crypto a livello retail.

Con già oltre 250.000 utenti attivi e una prevendita in corso del suo token BEST, Best Wallet aspira infatti a rivoluzionare l’interazione tra utenti, DeFi e asset crypto, all’insegna della facilità d’uso, dei massimi standard di sicurezza e la migliore esperienza utente.

Attraverso la sezione esclusiva della app di Best Wallet, chiamata “Upcoming Tokens”, gli utenti possono accedere alle migliori prevendite del settore crypto senza bisogno di uscire dalla piattaforma, con accesso prioritario alle nuove ICO, ricompense in staking e airdrop.

Uno degli aspetti più interessanti è il supporto multi-chain, che consente agli utenti di utilizzare la piattaforma senza barriere di rete.

Il token BEST è il cuore pulsante dell’ecosistema della piattaforma ed è attualmente acquistabile in prevendita sul sito ufficiale di Best Wallet al prezzo speciale di 0,025315 dollari.

La prevendita ha già raccolto finora quasi 14 milioni di dollari e si configura come un’opportunità per chi cerca esposizione a strumenti Web3 avanzati, accesso facilitato ai mercati crypto e partecipazione anticipata a progetti in fase di lancio.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.