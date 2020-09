Presentato il nuovo trofeo della LBA UnipolSai 2020/21

Durante la conferenza stampa di presentazione del campionato LBA UnipolSai 2020/21 è stata svelata una novità.

Il nuovo campionato metterà in palio per la prima volta un trofeo unico, originale ed esclusivo. E’ stato ideato dal presidente della LBA Umberto Gandini (nella foto in primo piano), progettato dal visual designer Paolo Guidobono, cofondatore di FoolBite, e realizzata da GDE Bertoni, azienda italiana, leader nel settore, guidato da Valentina Losa.

“Appena sono diventato Presidente – ha spiegato Gandini – ho notato la assenza di un trofeo unico ed esclusivo, in grado di rappresentare un carattere distintivo del nostro campionato e per chi se lo aggiudica e questo è diventato subito un obiettivo da raggiungere”.

E’ nato così il trofeo che assegnerà il titolo della stagione 2020/21 il cui “making of” è raccontato in un video diffuso sui canali social della LBA e che costituirà parte della campagna di comunicazione che lancerà il campionato.