Lega Pro: pool di aziende, nasce un nuovo network. Dai servizi di sicurezza, alla manutenzione dei campi, sino alla progettazione e sviluppo degli impianti

Dai servizi di sicurezza alla manutenzione dei campi, sino alla progettazione e allo sviluppo degli impianti: in Lega Pro nasce un network di aziende che offriranno ai club un set di servizi esclusivi a condizioni particolarmente vantaggiose.

L’idea nasce dall’opportunità di costruire un sistema in cui mettere in contatto aziende leader nei rispettivi mercati con le necessità dei club. Da qui sino a tutta la prossima stagione sportiva, il pool di aziende fornirà le proprie competenze alle squadre, accompagnandole nei rispettivi percorsi di crescita.

Ad oggi il pool si compone di otto partner, che saranno fornitori ufficiali di Lega Pro: SKIDATA (Sistemi di controllo accessi), Sportium (Progettazione e sviluppo impianti sportivi), Sofisport (Realizzazione, installazione e manutenzione campi), Control-Green (Gestionale per manutenzione campi), Omsi (Produzione e installazione di sedute in plastica), Randstad (Servizi di steward, hostess e pulizie), Toropratoverde (Fornitura di macchinari per la manutenzione dei campi) e Dallmeier (sistemi di sicurezza).

“La nostra è una Lega che predilige il ragionamento a sistema, e in questo caso ragionare in una logica di rete ci permette di cogliere le necessità delle squadre e di tradurle in soluzioni concrete, nei tempi più rapidi e nelle modalità migliori” afferma Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro. “Ringrazio le aziende che hanno deciso di essere parte attiva di questo progetto e di condividere le loro esperienze con i nostri club”.

“È nostra intenzione cooperare con aziende di primaria rilevanza per accrescere la visibilità dei rispettivi brand, svolgere attività di co- e cross-marketing, sviluppare nuovi prodotti e comunicare in modo integrato, porre in essere attività formative a beneficio dei club: in sintesi, è un progetto funzionale alla creazione di valore e alla crescita culturale e professionale del sistema” conclude Luigi Ludovici, Vice Presidente della Lega Pro.