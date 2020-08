PLUS500 MAIN SPONSOR MAGLIA ATALANTA PER LE PROSSIME 3 STAGIONI

Atalanta B.C. ha il piacere di annunciare che Plus500*, piattaforma tecnologica leader a livello internazionale fornitrice di contratti per differenza (‘CFD’), sarà main sponsor della società lombarda per le prossime 3 stagioni sportive a partire dal 1° settembre 2020 (fino al termine della stagione 2023).

Plus500 non solo sarà main sponsor di maglia Atalanta B.C. sia a livello nazionale che internazionale, ma avrà anche una serie di altri importanti diritti.

Plus500 è stata fondata nel 2008 in Israele ed è una società quotata sul segmento premium del Mercato Principale di aziende quotate della Borsa Valori di Londra ed è inclusa nell’indice FTSE250 (Simbolo: PLUS). Plus500 gestisce una piattaforma di trading online per clienti individuali per commerciare CDF a livello internazionale. Il Gruppo offre più di 2500 differenti strumenti finanziari globali principali, tra cui azioni, indici, materie prime, opzioni, EFT, valuta estera e criptovalute. I clienti di Plus500 possono commerciare CFD in più di 50 nazioni e in 32 lingue. La piattaforma di trading è accessibile da più sistemi operativi (Windows, iOS, Android e Surface) e web browser. Plus500 è titolare di licenze d’esercizio ed è regolamentata nel Regno Unito, Australia, Cipro, Israele, Nuova Zealand, Sud Africa, Singapore e Seychelles.

David Zruia, Amministratore Delegato di Plus500, ha dichiarato: “Siamo contenti di collaborare con Atalanta B.C., una società ricca di anima, che occupa un posto speciale nei cuori della gente di Bergamo. Atalanta è una potenza in ascesa in Italia e nel calcio internazionale e non vediamo l’ora di supportarli mentre continuano a crescere e a progredire, soprattutto vista la loro partecipazione in UEFA Champions League anche nella prossima stagione”.

“Questa partnership, insieme ai nostri accordi di sponsorizzazione già esistenti, si aggiunge alla fantastica forza dei nostri programmi di sponsorizzazione a livello globale. Inoltre, rafforza la nostra presenza in Italia, un mercato importante con un buon potenziale di crescita, e supporta il riconoscimento internazionale di Plus500 e la nostra abilità di aumentare la nostra clientela a livello globale”.

Luca Percassi, Amministratore Delegato e proprietario di Atalanta Bergamasca Calcio, ha dichiarato: “Siamo davvero contenti di annunciare la partnership e dare il benvenuto a Plus500, azienda leader a livello internazionale, che per le prossime tre stagioni sarà main sponsor Atalanta. È una grande soddisfazione per noi poter collaborare con un brand così prestigioso che senza dubbio contribuirà in modo importante ad un’ulteriore crescita del Club. È inoltre per noi motivo di orgoglio che Plus500, per sviluppare e rafforzare il suo brand in Italia, abbia deciso di stringere questa partnership con Atalanta”.