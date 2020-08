F1: Ferrari firma il Patto della Concordia 2021/25. Liberty Media tira un sospiro di sollievo

La Ferrari ha firmato il cosiddetto “Patto per la Concordia” (detta le regole di partecipazione della scuderia tricolore al FIA-Formula One World Championship per il prossimo quinquennio: 2021-2025). L’accordo, siglato congiuntamente con la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) e con Formula One World Championship (Formula One), definisce gli aspetti normativi e di governance del Circus della F.1.

In una nota la dirigenza della “rossa” di Maranello sottolinea come sia “l’unico team ad aver preso parte a tutte le edizioni del Formula One World Championship dal 1950 ad oggi”. Oltre a ciò “…con una fan base di oltre 400 milioni in tutto il mondo, la Ferrari rimane il team più ricco di successi, sia in termini di titoli mondiali Piloti (15) e Costruttori (16) che di vittorie in un evento (238) e si appresta a tagliare per prima il traguardo dei 1.000 Gran Premi disputati il prossimo 13 settembre al Mugello“.

“Siamo lieti di aver rinnovato quello che è conosciuto come il Patto della Concordia, che regolerà la Formula One per il prossimo quinquennio” ha spiegato l’AD di Ferrari, Louis Carey Camilleri. “Un passo fondamentale per assicurare la stabilità e la crescita di questo sport…Siamo molto fiduciosi che la collaborazione con la Fia e Liberty Media possa rendere la Formula One ancora più attraente e spettacolare, preservandone le caratteristiche di massima sfida tecnologica” – ha proseguito Camilleri.