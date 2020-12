Più di 1.5 milioni di acquisti PPV su Triller per l’incontro Tyson-Jones Jr

(di Alessandro Presta) – Secondo quanto scrive il portale specializzato “SportsPro”, l’incontro di boxe (del 28 novembre) tra l’ex campione dei pesi massimi Mike Tyson e Roy Jones Jr (ex pugile americano naturalizzato russo) ha ottenuto circa 1.6 milioni di acquisti in pay-per-view (PPV) su Triller (società americana di video-making). L’evento, sotto il profilo della cronaca sportiva, è terminato in pareggio dopo 8 round da 2 minuti ciascuno.

La società americana ha infatti pagato 50 milioni di dollari per trasmettere il suo primo match di pugilato. L’incontro Tyson-Jones Jr (rispettivamente 54 e 51 anni) è stato mandato in onda su Fite.tv (servizio digitale per lo sport, specializzato in eventi di combattimento) e tramite il sito web “TysonOntriller.com” negli Stati Uniti. Il prezzo del PPV per assistere all’evento è di 49.99 dollari (disponibile ancora oggi).

Da quanto riferisce “SportsPro”, il giro d’affari per questo evento non è indifferente. Mike Tyson ha già guadagnato quasi 10 milioni di dollari dal match, mentre Jones Jr si è portato a casa 3 milioni. Con gli acquisti raggiunti in PPV da Triller (1.6 milioni), sono stati generati circa 80 milioni di dollari, rendendolo l’incontro più venduto dell’anno. La cifra, infatti, eclisserebbe gli 1.3 milioni di acquisti riportati per il primo evento “Fight Island” di UFC (competizione di arti marziali miste) del 12 luglio 2020. Per le prossime settimane sono previsti ulteriori acquisti in PPV del match.

Nel frattempo, la società di video-making sta già lavorando a nuovi progetti. Infatti, è stato da poco annunciato un nuovo format di campionato di boxe con 8 eventi PPV previsti per il 2021 (su Triller), in cui parteciperà il rapper e attore Snoop Dogg.