Petrosyanmania – The Last Fight – tutti i risultati della serata di ieri.
Si è chiusa ieri a Milano (presso l’Allianz Cloud), davanti a più di 5mila spettatori, l’edizione 2025 di “Petrosyanmania-The Last Fight”, che ha sancito la fine della carriera agonistica di Giorgio Petrosyan (da ieri nuovo presidente della promotion Petrosyanmania). Il pluricampione del mondo italo-armeno ha disputato l’ultimo match contro il fighter portoghese Josè Sousa in un match “3×3”, che ha visto Petrosyan prevalere nettamente sull’avversario, tra l’altro due volte contato dall’arbitro nel primo e nel secondo round. Di seguito tutti i risultati (preliminari+main card) dell’evento lombardo di combat sports.
PRELIMINAR 17:30
- Match K-1 RULES – (3 rounds x 3 minuti ciascuno) – cat. Peso 57 kg. – Stefano Peis (Team Schinca) (ITA) vs. Reion Takahashi (Team Tsunami Petrosyan) (JAP); – vince Reion Takahashi – verdetto unanime;
- Match K-1 Rules (3 x 3) – cat. 82 kg. – Miikkael Milanesi (Eagle Boxe Academy) (ITA/FIN) vs. Ludovico “Fearless” Toia (Muay Thai Como) (ITA); – vince Miikkael Milanesi – verdetto unanime;
- Match K-1 Rules (3×3) – cat. 71 kg. – Monsef M’Hamsi (ASD Ego Fight Club) (MAR) vs. Samuele Ajazi (Black Eagle Gym) – (ITA/ALB); – vince Monsef M’Hamsi – verdetto unanime;
- Match K-1 Rules (3×3) – 70kg.- Mouhamed ”Mamba” Niang (Xxl Combat Team/Francis Boxing Team) (SEN) – Sheriff “Boogeyman” Konteh (Team Oneshot 2561) (GM); – vince Mouhamed ”Mamba” Niang – verdetto unanime;
- Match K-1 Rules (3×3) – cat. 72 kg. – Taha “Badbews” El Makarem (Team Warriors) (ITA/EG) vs. Gianluca “Liz” Pozzoli (Sanpayak Gym Cangelosi) (ITA); – vince Taha “Badbews” El Makarem – verdetto unannime;
- Match K-1 Rules (3×3) – cat. 65 kg. – Lorenzo “Clark Kent” Malinverno (Kick and Punch Milano) (ITA) vs. Anouar “Casawi Power” Chakir (Team Warriors Milano) (MAR); – vince Lorenzo “Clark Kent” Malinverno – verdetto unanime;
- Match K-1 Rules (3×3) – cat. 66 kg. – Daniele “BamBam” Iodice (Second Out Napoli) (ITA) – Yahya Saidi (Travagliato Fighters) (MAR/ITA); – vince Yahya Saidi – verdetto unanime;
- Match K-1 Rules (3×3) – cat. 81 kg. – Roberto Sacco (Fighting Spirit Giussano) (ITA) vs. Angelo Palermo (Stargym Caltanissetta) (ITA); – vince Roberto Sacco – verdetto unanime;
- Match K-1 Rules (3×3) – cat. 71 kg. – Mohamed El Hariri (Team Fury) (MAR) vs. Gianluca Franzosi (OneGym Bologna) (ITA); vince Gianluca Franzosi per RSC (Referee Stopped Contest) dell’avversario;
- Match Muay Thai (3 rounds x 3 minuti ciascuno) – cat. 60 kg. – Timoteo Gregoris (Massar Gym) (SVI) vs. Giordano “The Tiger” Stella (Team Colonnese) (ITA). – vince Giordano Stella per “split decision”;
La locandina ufficiale di “Petrosyanmania – The Last Fight” (Allianz Cloud Milano – sabato 22 novembre)
START SHOW MAIN CARD (21:00) – con diretta su DAZN
- Match K-1 Rules (3×3) – cat. 74 kg. – Ahmed “Amed West” Rajifi (Team West) (ITA/MAR) vs. Victor “Brat” Apostol (Team Tsunami Petrosyan) (MD); – (evento “cancellato”); – dato aggiornato alle 17:30 – venerdì 21 novembre 2025;
- Match K-1 Rules (3×3) – cat. 85 kg. – Lucian Genunchi (Team Maximus) (MD) vs. Massimo Rigamonti (Iron Team) (ITA); vince Massimo Rigamonti – decisione unanime;
- Match di Boxe – 4 rounds – “Middleweight” Division – Nicola Knezevic (SRB) vs. Morgan Moricca (Fitsquare Boxing Team/Team Sosa) (ITA); Morgan Moricca vince per K.O. al secondo round;
- Match K-1 Rules (3×3) – cat. 77 kg. – Andrea “The Hammer” Rigamonti (Franciacorta Fight & Fitness) (ITA) vs. Francesco Moricca (Team Warriors Milano) (ITA); vince Andrea Rigamonti per lancio della spugna da parte dell’angolo dell’avversario;
- Match K-1 Rules (3×3) – cat. 61 kg. – Wilson Costa (KO Team) (POR) vs. Fabrizio “Pongo” Ruggiero (Team Tsunami Petrosyan) (ITA); vince Fabrizio Ruggiero per “split decision”;
- Match K-1 Rules (3×3) – cat. 62 kg. – Diogo “Doctor” Silva (KO Team) (POR) vs. Eddy “The Golden Boy” Vinotti (Team Tsunami Petrosyan) (ITA); vince Eddy Vinotti – decisione unanime;
- Match K-1 Rules (3×3) – cat. 72 kg. – Aimane Farjaoui (Action Team Italia) (ITA/MAR) vs. Edmond Mustafa (ROM); vince Edmond Mustafa – decisione unanime;
- “The Last Fight” / Match K-1 Rules (3×3) – cat. 70 kg. – Josè Sousa (Team Norte Forte) (POR) vs. Giorgio “The Doctor” Petrosyan (Team Tsunami Petrosyan) (ITA/ARM). – vince Giorgio Petrosyan per decisione unanime (111ima vittoria della sua carriera durata circa 24 anni).