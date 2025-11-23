L’ex campione del mondo kazako Gennadij Gennadijevič Golovkin è il nuovo n.1 di World Boxing.

Eletto per acclamazione dai delegati presenti in sala, oggi, a Roma, allo Sheraton Parco de’ Medici, il nuovo presidente della World Boxing, unico governo mondiale del pugilato riconosciuto dal Comitato Internazionale Olimpico. E’ l’indimenticato ex campione iridato kazako, il 43enne Gennadij Gennadijevič Golovkin. Raccoglie idealmente il testimone del n.1 uscente, l’olandese Boris Van der Vorst (nella foto sotto).

credits photo GMT Mezzelani

Sarà affiancato dal vicepresidente canadese Ryan O’Shea (ha superato, di una manciata di voti, il candidato thailandese Chaiwat Chotima) e da due membri del consiglio (il tedesco Michael Mueller e il giapponese Tatsuya Nakama).