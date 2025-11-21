Petrosyanmania svela la main card di “The Last Fight”. E’ il ritiro ufficiale di Giorgio Petrosyan.

Main card con match di alto livello tecnico, tutti da seguire nel corso della serata dell’Allianz Cloud. In totale 8 match “pro”, in concomitanza di Petrosyanmania – The Last Fight, ultimo evento ufficiale della leggenda della kickboxing mondiale Giorgio Petrosyan.

Nella categoria fino a 77kg, si affronteranno sempre nella kickboxing, il 35enne Francesco Moricca (Team Warriors Milano), che ha combattuto anche nelle MMA (nel prestigioso circuito polacco KSW) e Andrea Rigamonti (già campione tricolore nelle categorie juniores).

Il lombardo Rigamonti arriva a questo appuntamento forte di una striscia di 11 vittorie consecutive in appena tre anni (tre successi sono arrivati, tra il 2024 e il 2025, tra l’altro proprio in occasione di Petrosyanmania Gold Edition). Sarà il 14imo match (K-1 rules/-77 kg.)

Il crotonese Fabrizio “Pongo” Ruggiero (33 match: 29 vittorie e 4 sconfitte), per tre volte campione italiano (ha riconquistato la cintura mondiale Wako Pro di K-1 nella categoria fino a 60kg, nello scorso mese di luglio, battendo, in casa, il turco Erdal Gölçek), due volte campione europeo e campione mondiale WAKO, appartenente al “Team Tsunami Petrosyan” (da sempre allenato da coach d’eccezione del calibro di Giorgio e Armen Petrosyan), sfiderà, a Milano, il campione nazionale portoghese Wilson Daniel Costa (14 match: 12 vittorie e 2 sconfitte). Sarà il 15imo della card (nella categoria fino a 61kg – K-1 rules).

Da segnalare anche la sfida tra il campione tricolore ed europeo Eddy “The Golden Boy” Vinotti, forte di un record di 11 match (11 vittorie, di cui 9 per K.O.), opposto al portoghese Diogo Silva: 37 match (28 vittorie, 8 sconfitte e 1 pari). Quest’ultimo già campione mondiale WKA e atleta élite della nazionale lusitana. Il match si svolgerà al meglio dei 3 round, da 3 minuti ciascuno (K-1 rules), nella categoria di peso fino a 62 kg. Sarà il 16imo match della fight card milanese.

Il rumeno Edmond Mustafa, per tre volte campione nazionale di kickboxing, affronterà nel 17imo march della card, il marocchino, naturalizzato italiano, Aimane Farjaoui, giovane promessa e campione tricolore di kickboxing (Wako Pro -75kg), che, in carriera, vanta già 15 combattimenti (13 vittorie e solo 2 sconfitte). Sarà un incontro di K-1 rules nella categoria fino a 72 kg (3×3). 17imo match della serata lombarda e prologo ideale del “Last Fight” di Giorgio Petrosyan (opposto al lusitano Josè Sousa).

La card completa di “Petrosyan Mania – The Last Fight”

PRELIMINAR 17:30

Match K-1 RULES – (3 rounds x 3 minuti ciascuno) – cat. Peso 57 kg. – Stefano Peis (Team Schinca) (ITA) vs. Reion Takahashi (Team Tsunami Petrosyan) (JAP); Match K-1 Rules (3 x 3) – cat. 82 kg. – Miikkael Milanesi (Eagle Boxe Academy) (ITA/FIN) vs. Ludovico “Fearless” Toia (Muay Thai Como) (ITA); Match K-1 Rules (3×3) – cat. 71 kg. – Monsef M’Hamsi (ASD Ego Fight Club) (MAR) vs. Samuele Ajazi (Black Eagle Gym) – (ITA/ALB); Match K-1 Rules (3×3) – 70kg.- Mouhamed ”Mamba” Niang (Xxl Combat Team/Francis Boxing Team) (SEN) – Sheriff “Boogeyman” Konteh (Team Oneshot 2561) (GM); Match K-1 Rules (3×3) – cat. 72 kg. – Taha “Badbews” El Makarem (Team Warriors) (ITA/EG) vs. Gianluca “Liz” Pozzoli (Sanpayak Gym Cangelosi) (ITA); Match K-1 Rules (3×3) – cat. 65 kg. – Lorenzo “Clark Kent” Malinverno (Kick and Punch Milano) (ITA) vs. Anouar “Casawi Power” Chakir (Team Warriors Milano) (MAR); Match K-1 Rules (3×3) – cat. 66 kg. – Daniele “BamBam” Iodice (Second Out Napoli) (ITA) – Yahya Saidi (Travagliato Fighters) (MAR/ITA); Match K-1 Rules (3×3) – cat. 81 kg. – Roberto Sacco (Fighting Spirit Giussano) (ITA) vs. Angelo Palermo (Stargym Caltanissetta) (ITA); Match K-1 Rules (3×3) – cat. 71 kg. – Mohamed El Hariri (Team Fury) (MAR) vs. Gianluca Franzosi (OneGym Bologna) (ITA); Match Muay Thai (3 rounds x 3 minuti ciascuno) – cat. 60 kg. – Timoteo Gregoris (Massar Gym) (SVI) vs. Giordano “The Tiger” Stella (Team Colonnese) (ITA).

START SHOW MAIN CARD (20:30)

Match K-1 Rules (3×3) – cat. 74 kg. – Ahmed “Amed West” Rajifi (Team West) (ITA/MAR) vs. Victor “Brat” Apostol (Team Tsunami Petrosyan) (MD); Match K-1 Rules (3×3) – cat. 85 kg. – Lucian Genunchi (Team Maximus) (MD) vs. Massimo Rigamonti (Iron Team) (ITA); Match di Boxe – 4 rounds – “Middleweight” Division – Nicola Knezevic (SRB) vs. Morgan Moricca (Fitsquare Boxing Team/Team Sosa) (ITA); Match K-1 Rules (3×3) – cat. 77 kg. – Andrea “The Hammer” Rigamonti (Franciacorta Fight & Fitness) (ITA) vs. Francesco Moricca (Team Warriors Milano) (ITA); Match K-1 Rules (3×3) – cat. 61 kg. – Wilson Costa (KO Team) (POR) vs. Fabrizio “Pongo” Ruggiero (Team Tsunami Petrosyan) (ITA); Match K-1 Rules (3×3) – cat. 62 kg. – Diogo “Doctor” Silva (KO Team) (POR) vs. Eddy “The Golden Boy” Vinotti (Team Tsunami Petrosyan) (ITA); Match K-1 Rules (3×3) – cat. 72 kg. – Aimane Farjaoui (Action Team Italia) (ITA/MAR) vs. Edmond Mustafa (ROM); “The Last Fight” / Match K-1 Rules (3×3) – cat. 70 kg. – Josè Sousa (Team Norte Forte) (POR) vs. Giorgio “The Doctor” Petrosyan (Team Tsunami Petrosyan) (ITA/ARM).

La locandina ufficiale di Petrosyanmania – The Last Fight 2025 (Allianz Cloud – sabato 22 novembre)

I partner dell’evento

Petrosyanmania- The Last Fight è supportato da diverse aziende partner. Nello specifico Tsunami Nutrition, Leone 1947 e Hide & Jack, con Wide srl nel ruolo di media partner. Completano il parterre commerciale Wedo (Seventyseven communication) e Zhor parfums, per un totale di 19 realtà commerciali (tra queste troviamo Co.R.Met. servizi ambientali, Now Hair Time, Ruzza orologi, Pablo Escobar vodka e Gabriel Spirits).