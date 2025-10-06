Pesistica – Martina Chiacchio chiude il mondiale IWF in Norvegia al 10° posto.

Martina Chiacchio (Team Italia FIPE) ha chiuso la sua gara ai Campionati Mondiali in corso a Førde, in Norvegia, al 10° posto, nella categoria fino a 63 kg. Ottima prestazione di strappo per l’azzurra che fatto registrare tre prove valide su tre: 93, 96 e poi 100 per la palermitana, che per la prima volta ha sollevato la misura su una pedana internazionale e si piazza al settimo posto nell’esercizio. Nello slancio poi è riuscita ad incastrare una sola prova, la seconda, con 115 kg caricati; per lei un totale di 215 kg, che la posizionano al decimo posto in classifica generale.

Oro per la coreana Suk Ri con 253 kg (facendo registrare una prestazione sorprendente), argento per la canadese Maude Charron con 236 kg, bronzo per la colombiana Sinisterra Torres con 231 kg.