OneFootball: l’estensione della sponsorship Milan-Emirates vale 100 milioni di euro.

Milan ed Emirates siglano un nuovo accordo di sponsorizzazione quinquennale. I rossoneri hanno annunciato di aver esteso l’accordo di sponsorizzazione con la compagnia aerea Emirates (con base a Dubai negli Emirati Arabi Uniti). Secondo quanto riportato in Italia, questa nuova estensione dovrebbe valere circa 100 milioni di euro per il Milan in un periodo di cinque anni (ovvero fino alla stagione 2029/2030), ovvero 20 milioni di euro a stagione. Il sodalizio commerciale tra le due realtà è nato nel lontano 2007 durante l’allora gestione Berlusconi-Galliani. Oggi grazie anche al partenariato con Emirates il club milanese ha dato vita al progetto “Casa Milan Dubai”. Lo scrive sul proprio portale OneFootball.