Oktagon Tsunami Roma: occhi puntati sul Mondiale di Faraoni. Cresce, sempre nei pesi massimi, la stella Yuri Farcas

(di Alfredo Mastropasqua) – “Oktagon Tsunami” torna nella Capitale e lo fa in occasione della sua storica 27ima edizione, sotto l’egida dello CSEN (ente di promozione sportiva) e in collaborazione con la Fight1 di Carlo Di Blasi, sabato 29 giugno al Palazzetto dello Sport di Roma (totalmente ristrutturato dopo gli interventi dell’assessorato allo Sport di Roma Capitale). In totale 34 atleti (di cui 20 italiani), 17 sfide, 11 Paesi rappresentati, 3 titoli mondiali ISKA e 4 Super Prestige Fight. Il Mondiale di Faraoni per entrare nella leggenda della kickboxing Lo show internazionale di Oktagon è la punta di diamante della scena fighting tricolore. Per l’occasione il match più atteso è il Mondiale ISKA (l’acronimo sta per International Sport Kickboxing Association), che vedrà il detentore della cintura (nella categoria fino a 95kg/equivalente aipesi “massimi”), il kickboxer romano Mattia Faraoni opposto al campione romeno Danut Hurduc (un giovane atleta che sta crescendo nel ranking in totale silenzio, a conferma della sua determinazione e pericolosità).

Discorso a parte, nei pesi massimi (la stessa categoria di Mattia Faraoni), poi, merita il romeno, naturalizzato italiano, Yuri Farcas, chiamato ad una vera e propria prova di maturità nel “Co-Main Event” di Oktagon Tsunami Roma. Affronterà l’esperto fighter portoghese Bruno Susano. Per entrambi, un successo a Roma, significherebbe rilanciarsi in “One” (come nel caso del più esperto atleta lusitano) o rafforzare la propria posizione e mediaticità (come per Farcas che combatte per il team Kombat Mirafiori). I due kickboxer (nella categoria fino a 95 kg – al meglio dei tre round da tre minuti ciascuno) sono conosciuti dal grande pubblico per la potenza devastante dei loro colpi.

“La preparazione in vista del match sta proseguendo nel migliore dei modi, con il supporto del mio staff sia per la parte atletica che per quella tecnica. Abbiamo fatto inoltre un’attenta analisi dell’avversario. Susano patisce i colpi potenti o se viene incalzato durante il match, ma dovrò fare molta attenzione alla sua capacità di risposta. Proprio per questa ragione stiamo definendo un game play ad hoc come mai avevo fatto prima nelle precedenti sfide. Sono sicuro che il pubblico del Palazzetto dello Sport sarà l’arma in più a livello di tifo. Una sorpresa anche per il mio avversario, che debutta a Roma. Non ci dimentichiamo che, già nel calcio, le tifoserie di Lazio e Roma sono conosciute nel mondo come tra le più calde. Mi aspetto un clima incandescente come in un ideale derby Roma-Lazio. Sarà come combattere con al fianco un altro fighter al fianco…Più in generale la kickboxing sta vivendo in Italia una nuova giovinezza. Ci sono tanti giovani fighter che stanno crescendo e il mercato di sponsor e network tv (gli ultimi Oktagon sono stati trasmessi live da DAZN, nda) è particolarmennte interessato agli sport da combattimento, perchè sono un concentrato esplosivo di tecnica, emozione e divertimento” ha dichiarato Yuri Farcas (nella foto della locandina – il primo da sinistra).