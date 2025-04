Oktagon – Farina-Catalin nella categoria fino a 65kg.

Si disputerà nella cat -65 kg FCR la sfida tra la promessa campana Alessandro Farina ed il piemontese di adozione Aman Catalin.

Alessandro è nome noto alle cronache sportive: vicecampione mondiale ISKA dilettanti, nonché vincitore di SUPERFIGHTERS by Leone 1947 l’anno scorso.

Atleta molto spettacolare con un pugilato solido. Farina con al suo attivo 16 fights: 13 wins e 3 losses e 3 KO, è il favorito, ma attenzione perchè l’underdog potrebbe riservare sorprese.

Per me è un onore combattere a Oktagon per la seconda volta, l’emozione è tanta e non dimentico le parole dette in occasione della finale del torneo Superfighters.- dichiara Alessandro –

Ho delle profonde origini: sono partito dal k1 light, vincendo anche il titolo italiano e partecipando al campionato mondiale ISKA portando a casa una medaglia di bronzo, per poi passare al pieno contatto.

Ho vinto 4 titoli italiani, dagli juniores ai classe A, partecipato a 3 campionati mondiali ISKA classe A conquistando 2 medaglie d’argento.

Infine ora ai Pro, con uno score di 17 match di cui 14 vittorie e 3 sconfitte e, per ultimo ma non meno degno di nota, sono il campione superfighter by leone1947 2024, vincendo la finale proprio a Oktagon Roma.

Voglio chiarire che non sono l’ultimo arrivato.

Dimostrerò di trovarmi qui non per caso, vincerò questo match e continuerò la mia ascesa, preparatevi a una grande serata.”

Aman Catalin, classe 1996, è originario della moldavia, ma vive ad Ivrea. Ha al suo attivo ben 26 fights: 21 wins, 4 losses 1 draw.

Mi sto preparando tutti i giorni per oktagon- dichiara Aman- e non vedo l’ora di incrociare i guantoni con il forte Farina . Venite a vedere di persona e tifarmi il 7 giugno a Courmayeur , faremo scintille!

La sua tecnica speciale è il pericolosissimo pugno girato contro la stessa tecnica favorita di Farina. Vedremo probabilmente le due spettacolari tecniche partire insieme? Doppio KO simultaneo come su negli anni 90 tra Gilbert Ballentine e Ramon Dekkers.