Black-out totale nella penisola iberica: caos in Spagna, Portogallo e nel sud della Francia. Milioni di persone senza luce fino a sera.

Un imponente black-out ha colpito la Spagna e il Portogallo nella giornata di oggi (a partire dalle ore 12), lasciando senza elettricità milioni di persone e paralizzando le principali infrastrutture per moltissime ore. L’interruzione del servizio è stata causata da un raro fenomeno atmosferico che avrebbe destabilizzato la rete elettrica europea, ma non si esclude un pesante attacco a livello cibernetico (ipotesi, quest’ultima, molto accreditata in determinati ambienti della cybersecurity italiana).

La causa del black-out

Secondo le autorità portoghesi, il guasto ha avuto origine dalla rete elettrica spagnola, provocato da un aumento improvviso di tensione. Questo ha generato oscillazioni nelle linee di alta tensione e interrotto la sincronizzazione tra i sistemi, causando un “zero energetico” che ha portato alla disconnessione automatica della rete iberica dalla rete europea. Le ipotesi di un attacco informatico o di un incendio in Francia sono state escluse dalle indagini ufficiali.

Impatti immediati

Il blackout ha avuto effetti devastanti su vari settori:​

Trasporti : sospensione dei servizi ferroviari e metropolitani in Spagna e Portogallo, con l’aeroporto di Lisbona chiuso per oltre nove ore.​

: sospensione dei servizi ferroviari e metropolitani in Spagna e Portogallo, con l’aeroporto di Lisbona chiuso per oltre nove ore.​ Comunicazioni : interruzione delle reti telefoniche e dei sistemi di pagamento elettronico.​

: interruzione delle reti telefoniche e dei sistemi di pagamento elettronico.​ Sanità : ospedali costretti a ricorrere a generatori di emergenza per garantire i servizi essenziali.​

: ospedali costretti a ricorrere a generatori di emergenza per garantire i servizi essenziali.​ Sicurezza: mancanza di semafori e controlli del traffico, con l’impiego di forze dell’ordine per gestire l’ordine pubblico.​

Risposta delle autorità

I governi di Spagna e Portogallo hanno attivato unità di crisi per coordinare gli interventi. In Spagna, il presidente Pedro Sánchez ha convocato il Consiglio di Sicurezza Nazionale, mentre in Portogallo il primo ministro Luís Montenegro ha dichiarato lo stato di emergenza energetica per garantire i servizi essenziali.

Ripristino dell’energia

In Spagna, il 62% delle sottostazioni è stato riattivato entro le 22:00, con un completo ripristino previsto in 6-10 ore. In Portogallo, la situazione è più complessa, con il ritorno alla normalità stimato in una settimana.

Questo blackout ha evidenziato le vulnerabilità della rete elettrica europea e la necessità di rafforzare le infrastrutture per prevenire futuri disservizi. Le indagini sono in corso per determinare con precisione le cause dell’incidente e adottare misure correttive.