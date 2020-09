Nuovo sponsor tecnico e iniziative di fan engagement per i 100 anni del Sassuolo calcio

Puma e U.S. Sassuolo Calcio hanno presentato, durante un evento celebrativo del centenario della società al Mapei Football Center alla presenza di 300 tifosi neroverdi, i nuovi Home e Away kit che saranno indossati dalle squadre maschili, femminili e giovanili per la stagione calcistica 2020/21. I nuovi kit sono un omaggio alla storia centenaria del Club.

Il nuovo Home Kit è caratterizzato dalle iconiche strisce sottili verticali neroverdi che decorano la parte frontale, il colletto a girocollo è tono su tono, messo in risalto da una cucitura nera a vista che delinea anche le bande verdi che scorrono lungo le spalle e con le maniche completamente nere con elegante profilo verde.Completano il kit, i pantaloncini e i calzettoni totalmente neri.

Il nuovo Away kit è declinato in total white con banda verde orizzontale a contrasto sul petto, profili verdi sul bordo delle maniche e sul colletto a V con cuciture nere a contrasto. Completano il kit, i pantaloncini e i calzettoni nella stessa colorway.

Presentano entrambi i loghi del centenario del Club dietro al colletto, con il ricamo “100 anni Sassuolo” e il nuovo scudetto con il logo dei 100 anni con dettagli in oro.

Javier Ortega, General Manager Southern Europe di Puma ha dichiarato: “Con questi nuovi kit abbiamo voluto celebrare l’inizio della nostra partnership con il Sassuolo Calcio esaltando l’iconicità del Club, i suoi colori e la sua storia per rendere orgogliosi i suoi tanti tifosi. Ci auguriamo sia una nuova stagione ricca di soddisfazioni per entrambi.”

Giovanni Carnevali, CEO dell’US Sassuolo Calcio , ha dichiarato: “La partnership con PUMA che cade proprio nell’anno del centenario neroverde è per noi motivo di orgoglio. La maglia celebrativa che abbiamo presentato oggi è il primo passo di una lunga collaborazione che porterà sicuramente grandi soddisfazioni da entrambe le parti. Un brand internazionale come PUMA ha saputo cogliere l’appeal che può esercitare sugli sportivi un club in costante crescita come il Sassuolo Calcio.”

I nuovi kit Home e Away dell’U.S. Sassuolo Calcio saranno disponibili presso selezionati retailer a partire da oggi e in pre-order sul sito www.sassuolocalcio.it. I primi 100 tifosi che effettueranno il pre-ordine avranno in omaggio la spedizione e l’autografo del calciatore scelto sulla maglia prenotata.