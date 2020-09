Fisiocrem è il Main Sponsor del WPT Sardegna Open 2020

Fisiocrem, la linea dedicata al benessere dello sportivo parte del gruppo nutraceutico Uriach, è Main Sponsor del Sardegna Open 2020, prima tappa italiana del World Padel Tour che, dal 6 al 13 settembre, riunisce a Cagliari i migliori protagonisti del padel a livello mondiale.

Con la sponsorship dell’evento, Fisiocrem rinnova la propria vicinanza al mondo del padel e rafforza il binomio nutraceutica e sport, supportando il benessere muscolare dei sempre più numerosi appassionati di questa disciplina.

“Siamo molto felici di sostenere il World Padel Tour Sardegna Open 2020” spiega Roberto Cassanelli, Country Director di Uriach Italy. “Fisiocrem è stato appositamente studiato per vivere tutto il bello dello sport, e raggiungere la preparazione muscolare ideale prima di ogni allenamento e gara. Poter supportare naturalmente il benessere degli atleti in un evento di calibro internazionale al suo debutto italiano, ci rende orgogliosi e rispecchia i valori di determinazione, passione e unione in cui crediamo.”

La Linea Fisiocrem comprende Fisiocrem Solugel e il nuovo arrivato Fisiocrem Spray Active Ice.

Fisiocrem Solugel è la crema ad uso topico, a rapido assorbimento, formulata per accompagnare ogni gesto atletico. Gli estratti 100% naturali di Arnica, Calendula, Iperico e Melaleuca contenuti in Fisiocrem aiutano a donare una sensazione di benessere ai propri muscoli in preparazione all’attività fisica, o dopo la stessa.

Fisiocrem Spray Active Ice è un dispositivo medico indicato per il trattamento dei dolori articolari e muscolari causati da contusioni, strappi, slogature, distorsioni, ematomi, traumi, crampi, torcicollo, mal di schiena o infiammazioni cervicali.

Fisiocrem Solugel e Fisiocrem Spray Active Ice hanno ottenuto la Certificazione PLAY SURE – DOPING FREE, che attesta che i prodotti sono privi di sostanze vietate dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).

www.fisiocrem.it