Nuovi sponsor per la maglia del Genoa Cfc (Serie B): Radio 105 e Castore al debutto

Nuova maglia stagione 2022/23 per il Genoa Cfc (stagione 2022/23)

Confermata la fedeltà alla “tradizione” con i colori rosso e blu (a quarti) per la nuova maglia del “Grifone”. Tre i jersey sponsor che accompagneranno il club ligure in questa stagione di Serie B (dopo la retrocessione nell’ultimo campionato): Radio 105 (main), Msc Crociere (second) e LeasePlan (back). Portofino Mare, invece, è il nuovo glamour shorts sponsor.

Castore, brand britannico di sportswear, e il Genoa Cfc hanno comunicato di aver sottoscritto una partnership pluriennale a partire dalla stagione sportiva in corso. Sarà fornitore dei kit tecnici e partner commerciale. Il nuovo sponsor tecnico fornirà divise da gioco e ai capi di allenamento per le squadre maschili, femminili e giovanili, oltre a una gamma di proposte per la fan-base.