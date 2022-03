(di Edoardo Lazzari) – Nuova veste grafica per il grande rugby mondiale: il Tiktok Women’s Six Nations, manifestazione rugbistica affiliata al Sei Nazioni Rugby, ha presentato una nuova brand identity che farà il suo debutto già da questa edizione del torneo, in programma per fine marzo. Le immagini rilasciate dal comunicato del primo marzo mostrano su uno sfondo nero e viola elettrico le rappresentanti delle sei nazionali del torneo, tra cui l’italiana Manuela Furlan, accompagnate dallo stemma e dall’hashtag ufficiale del torneo, #tiktokw6n.

L’accattivante grafica verrà lanciata da subito sui social con l’obiettivo di fornire al torneo femminile una ben definita identità digitale che i fan di tutto il mondo potranno facilmente riconoscere. Fondamentale per il processo di crescita del Women’s Six Nation sarà l’apporto di TikTok, primo Title Partner del torneo che si va ad aggiungere allo storico sponsor del Sei Nazioni Guinness. L’accordo fino al 2024 con il social network ha già fruttato i primi risultati in termini di visibilità per il torneo: l’hashtag #rugby conta 5.1 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma e un team di operatori creativi sarà messo a disposizione da TikTok durante la durata del torneo per gestire tutti contenuti digitali.

Sarah Beattie, a nome del reparto marketing del Six Nation Rugby, ha così giustificato le novità estetiche: “Rivelare in questo momento una nuova veste per il torneo è un importante passo in avanti nel costruire una identità e una direzione ben riconoscibili su una piattaforma così creativa, con il fine di alimentare la crescita del gioco femminile. Partendo da ricerche di mercato sui fan, abbiamo sviluppato una posizione del marchio che modellerà il nostro approccio al fan engagement. L’intento alla base della nuova identità era quello di rispecchiare l’energia elettrica del rugby che ci aspettiamo dal campionato femminile, celebrare il senso di unione e connettere più persone agli eroi rivoluzionari che ispireranno le generazioni future”.