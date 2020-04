NUOVA PROPRIETÀ ASIATICA PER LA SQUADRA PIÙ TITOLATA DI SVIZZERA

(di Sejon Veshaj) – Nuova proprietà per il Grasshopper Club Zürich, il club più titolato della Svizzera. Il gruppo Champion Union HK Holdings ha infatti acquisito il 90% delle azioni della squadra di Zurigo dalla Grasshopper Foundation, che rimane socio di minoranza. Secondo i media svizzeri, la compravendita sarebbe stata chiusa sulla base di 40/45 milioni di euro.

La Champion Union HK Holdings è controllata da Jenny Wang, moglie del miliardario Guo Guangchang, presidente di Fosun International. Con sede a Shanghai, Fosun è il più grande conglomerato privato della Cina continentale con interessi commerciali nel settore immobiliare, farmaceutico, turistico, bancario e sanitario. Inoltre, dal 2015 Guangchang è proprietario del Wolverhampton Wanderers, club che milita in Premier League.

La società di Wang rileva le quote dei precedenti proprietari di maggioranza, Peter Stüber e Stephan Anliker, che continueranno a condurre il club fino al termine della stagione in corso (Covid permettendo).

La nuova proprietà ha già varato importanti cambiamenti nei quadri direttivi. Fredy Bickel, il general manager del club, ha rassegnato le sue dimissioni. Il nuovo Consiglio d’Amministrazione sarà composto oltre che dalla proprietaria Jenny Wang, dal Presidente Sky Sun e dal vicepresidente Andras Gurovits.

La Swiss Football League ha approvato il cambio di proprietà dando il benestare alla transazione delle azioni per l’acquisizione del club.

“Il Grasshopper Club Zurich è un club di fama mondiale che è stato radicato nella città di Zurigo per oltre 130 anni. Il supporto di questa prestigiosa squadra di calcio si basa su una decisione strategica a lungo termine che ho preso per riportare la squadra al vertice del calcio svizzero “, ha detto Wang in un comunicato stampa sul sito web della squadra.

Attualmente il club milita in Challenge League, la seconda divisione elvetica ma nonostante l’ultima conquista del campionato risalga ormai a 17 anni fa (annata 2002/2003), la squadra delle “cavallette” rimane ancora la società più titolata di Svizzera con 27 campionati nazionali, 19 coppe di Svizzera, 2 coppe di lega e una supercoppa svizzera.