Nuova maglia dell’AC Reggiana (Serie B): c’è anche l’omaggio al pittore Antonio Ligabue

A poche settimane dalla conclusione della stagione del ritorno in Serie B, conclusa al 11° posto in classifica, l’AC Reggiana ha svelato la nuova maglia ‘Home’ che indosserà nel corso del prossimo campionato. Un kit gara nel quale la tradizione e i riferimenti storici si abbinano ad una grafica moderna, innovativa, e all’omaggio ad uno dei più importanti pittori del secolo scorso, Antonio Ligabue. Una scelta estremamente significativa per il tessuto social e artistico del territorio reggiano. Il pittore, autodidatta, espresse infatti uno stile unico e fuori dagli schemi e dalla critica. È la sua diversità a renderlo un outsider. Il suo messaggio è diretto, immediato, prorompente. Le scene più famose, quelle animalesche, trasmettono l’energia e la forza che sono proprie della lotta naturale, sono un potentissimo grido di vita e libertà. Nelle sue opere Ligabue trasforma e fissa le emozioni in pittura, così come la maglia granata le trasporta nella competizione sportiva.

La nuova ‘Home’ per la stagione 2024-2025 non prescinde dal tradizionale e storico color granata, che viene impreziosito da ‘pinstripe’ blu royal presenti nel corpo anteriore e nella parte bassa posteriore. All’interno delle fini righe verticali è evidente un effetto ‘pennellate di vernice’, omaggio a uno dei più importanti e geniali artisti del XX secolo, Antonio Ligabue, che ha legato la sua storia personale e artistica al territorio reggiano. Nella stagione 2024/25 ricorrono, inoltre, il 125° anniversario della nascita (12 dicembre 1899) ed il 60° anniversario della morte (27 maggio 1965). I dettagli in blu royal sono anche nel bordo del girocollo e con due righe orizzontali sui bordi manica. Anche nel backneck interno è presente un riferimento al grande pittore, la cui silhouette sembra dipingere col pennello il logo del club reggiano. Il backneck è poi completato dal logo Macron e dalla scritta ‘Designed in Bologna’ che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel quartier generale dello sponsor tecnico .

Sul petto, in stampa siliconata, a destra spicca in bianco il Macron Hero, mentre a sinistra, lato cuore, il logo del club emiliano. Nel retrocollo esterno appare in bianco la scritta AC REGGIANA 1919, e poco sotto il tricolore, omaggio e riferimento alla storia della città nella quale il 7 gennaio 1797 è nata la bandiera italiana. I pantaloncini sono in blu royal con bande laterali e coulisse in color granata. Identico abbinamento cromatico che troviamo sui calzettoni granata con bordo superiore e due righe orizzontali in blu royal.