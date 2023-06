Notte da Oscar con Spider Man per i FTH di Socios.com

Grande successo a Milano per l’evento organizzato in co-promozione tra Socios.com e Sony Pictures in occasione del lancio di Spider-ManTM: Across the Spider- Verse, in cui Socios ha offerto a 120 FTH un’esperienza esclusiva per la visione privata del film.

I partecipanti all’evento sono stati accolti sul “Red Carpet”, dove hanno avuto l’opportunità di essere fotografati e intervistati.

Ad aprire l’evento una piacevole sorpresa per i fortunati Fan Token Holder, e i media presenti, ovvero la possibilità di incontrare e interagire con due leggende della Serie A italiana, Luca Toni e Alessandro Matri.

L’incontro tra i fan e i calciatori, calciatori, moderato dalla giornalista Giulia Mizzoni, è stato uno dei momenti più attesi della serata, in cui i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scambiare le proprie esperienze e fare domande alle icone sportive presenti in sala.