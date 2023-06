Dopo il debutto positivo a RiminiWellness, la nuova disciplina di fitness fa tappa a Milano all’Allianz MiCo

Hyrox, la nuova disciplina sportiva che sta rivoluzionando il mondo del fitness, ha fatto il suo debutto in Italia in occasione di RiminiWellness, registrando oltre 1.000 partecipanti nella tre giorni di evento, in cui appassionati di fitness, atleti e curiosi hanno potuto competere, testare e vedere dal vivo lo spettacolo di questo sport. Un primo evento che conferma e rinforza le previsioni di sviluppo, in Italia, con più di 10mila visitatori del padiglione Hyrox.

Dopo Rimini, Hyrox raddoppia annunciando la gara che si svolgerà a Milano il 7 ottobre presso l’Allianz MiCo.

I numeri di Hyrox a RiminiWellness 2023 (1-5 giugno):

2 interi padiglioni, 1.000 atleti in gara e 3 giorni caratterizzati da energia, adrenalina, performance, amicizia e divertimento:

1° giorno (1 giugno): giornata in cui, più di 500 persone, hanno avuto la possibilità di provare gratuitamente l’esperienza unica e adrenalinica di un evento Hyrox.

2° giorno (2 giugno): gare Hyrox Doubles Women, Hyrox Men & tutte le Hyrox Relays.

3° giorno (3 giugno): gare Hyrox Doubles Men, Hyrox Doubles Mixed, Hyrox Pro Women, Hyrox Women & Hyrox Pro Men.

Niccolò Mornati, Director Summer Sports Infront Italy: “Felici ed entusiasti per i risultati raggiunti a RiminiWellness e l’ottimo riscontro in termini di partecipazione, HYROX e Infront sono già proiettati verso il secondo evento italiano, che si svolgerà il 7 ottobre all’Allianz MiCo, a Milano. La città che, come è noto, ospiterà i Giochi Olimpici Invernali nel 2026 è a nostro avviso la location perfetta per riunire gli appassionati di fitness e tutti coloro che intendono approcciarsi a uno sport che sa coniugare attività fisica, competizione e divertimento. Nel percorso che ci porta verso HYROX Milano, ci aspettiamo una crescita nel numero di atleti, amatori e professionisti, che si avvicineranno a questo sport, così come un deciso incremento di palestre che intendono affiliarsi e presso le quali sarà possibile praticare Hyrox”.

Hyrox Milano si svolgerà nel capoluogo lombardo, presso l’Allianz MiCo, il 7 ottobre 2023, ed è la seconda tappa italiana che permetterà di qualificarsi ai Campionati Mondiali 2024. È possibile iscriversi nelle divisioni Open e Pro (atleti dilettanti e professionisti), gareggiando nelle gare da Singolo (Uomo e Donna), in Coppia (Uomini, Donne e Miste) e Staffette (Uomini, Donne e Miste).

Sempre lo stesso il format gara, internazionale, pensato sia per i dilettanti che per gli atleti professionisti, il quale combina 8 km di corsa con 8 allenamenti funzionali: SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, Rowing, Farmers Carry, Sandbag Lunges e Wall Balls.