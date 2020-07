Nike sulle maglie del TSV 1860 München

TSV 1860 München (club tedesco militante in 3a divisione) ha annunciato la nuova partnership con Nike per i prossimi 5 anni. Nike, attraverso il fornitore eleven teamsports GmbH, è tornata a collaborare con la società TSV 1860 München dopo 14 anni di assenza. Il club teutonico, nella precedente stagione, era legato per la sponsorship tecnica al marchio Macron.