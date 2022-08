Nike Flight nuovo pallone ufficiale della Serie A femminile TIM 2022/23

Grazie all’accordo con la Divisione Calcio Femminile, Nike Flight sarà dato in dotazione anche per le gare di Serie B, Coppa Italia e Supercoppa

Nike si conferma sostenitore del movimento del calcio femminile italiano e nel mondo con Nike Flight, che, a partire dalla stagione sportiva 2022/23, sarà il pallone ufficiale della Serie A Femminile TIM. Il brand crede fermamente che le donne stiano guidando la trasformazione e plasmando il futuro dello sport.

Con questa nuova sponsorship Nike continua a celebrare le donne e dimostra ulteriormente il suo investimento nelle atlete ad ogni passo.

Il sostegno al calcio d’élite è fondamentale per Nike, che vuole ispirare e aprire nuove opportunità alle generazioni attuali e future di donne e ragazze per partecipare a questo sport.

“L’energia del calcio femminile in Italia, in questo momento, non è mai stata così alta e la nostra partnership con la Serie A Femminile TIM si inserisce in un momento importante del nostro impegno di lunga data per contribuire alla crescita del calcio femminile”, ha dichiarato Whitney Malkiel, Vice President, Global Women’s, Nike.