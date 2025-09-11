Nike e FC Inter per il terzo kit riportano in vita il “rombo” della linea T90.

Nike e Inter hanno annunciato, nelle ultime ore, il lancio del terzo kit per la stagione agonistica 2025/26. Questa nuova uscita, ispirata all’era della linea T90, è più di una semplice divisa. E’ infatti una una celebrazione della tradizione e un omaggio allo spirito del club legatosi, molti anni fa, al brand di sportswear americano (e ancora oggi sponsor e fornitore tecnico dei nerazzurri).

Poche maglie hanno lasciato un’impronta così indelebile nella cultura calcistica quanto l’originale T90 di Nike. Con questa nuova terza maglia, Nike e Inter riportano in vita il rombo inconfondibile, canalizzando il grigio “Thunder Grey”, accenti arancione “Safety Orange” elettrizzanti e maniche che hanno definito una intera generazione di calcio.