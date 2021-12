Nell’anniversario dei 125 anni di storia, l’Udinese calcio rinnova partnership tecnica con la Macron

Oggi è la data ufficiale nella quale si celebra il 125° “compleanno” dell’Udinese Calcio, anniversario che il club bianconero ha festeggiato anche nei giorni precedenti con diversi eventi e con il lancio della terza maglia ‘Anniversary’ che Macron, the Hero company e sponsor tecnico dei friulani, ha realizzato “raccontando” la storia del club attraverso i loghi storici che hanno caratterizzato le divise bianconere dal 1896 ad oggi.

Oggi, l’evento celebrativo che si è svolto al Macron Store Dacia Arena alla presenza di Franco Collavino, Direttore Generale dell’Udinese, dei giocatori bianconeri Lazar Samardzic e Brandon Soppy e di alcuni tifosi, simbolicamente invitati poiché nati proprio il 30 novembre, è stata anche l’occasione per comunicare ufficialmente il prolungamento della partnership tra il brand emiliano e il club friulano. Un rapporto iniziato nel 2018 e che è stato prolungato fino al giungo 2025.

Un sodalizio che prosegue con reciproca soddisfazione e in perfetta sintonia anche nell’ambito dei progetti di sostenibilità ambientale che il brand emiliano e il club friulano condividono pienamente e che si esprimono in maniera concreta nella realizzazione di maglie con tessuto proveniente al 100% da plastica riciclata.

“Avere una condivisione di intenti e una visione comune di quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità e qualità della vita, – ha dichiarato Gabriele Tacconi, Sports Marketing Manager di Macron, presente all’evento – consente di dare ad un rapporto come quello che esiste tra Macron e Udinese un valore che va al di là dell’aspetto prettamente tecnico. La fiducia reciproca e la collaborazione appassionata tra le nostre realtà ci consente di programmare e realizzare prodotti sempre più esclusivi, ricercati e tecnicamente avanzati. Un club con una storia come questa e con un fortissimo legame con il territorio che rappresenta, ci permette di disegnare maglie che diventano ‘narrazione ed emozione’, che siamo felici di poter continuare a offrire al club e ai suoi tifosi per le stagioni a venire”.

“Questo prolungamento testimonia la solidità e l’interscambio di valori con Macron – sottolinea il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino – Non è comune allungare un accordo in essere di per se valido per altre due stagioni , questo dimostra come la nostra partnership trovi sempre di più terreno fertile per sviluppare sempre nuove attività. Macron, ormai da 4 stagioni, disegna per noi maglie fantastiche che sono diventate iconiche, non ultima quella celebrativa per i nostri 125 anni ma come dimenticare quella dedicata ai Fogolars Furlans della passata stagione. Inoltre, il nostro rapporto condivide ed esalta visioni comuni oltre il calcio, su tutte quella della ecosostenibilità per cui Udinese e Macron combattono in prima linea anche con progetti condivisi come richiediamo a tutti i nostri partner che condividono con noi questa sfida decisiva. In tal senso, quanto fatto con Macron relativamente alle nostre maglie da gioco green rappresenta un volano straordinario.”