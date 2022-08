Msc Crociere nuovo official partner della SSC Bari (Serie B)

MSC Crociere e la SSC Bari hanno annunciato oggi l’avvio di un accordo di sponsorizzazione per la stagione 2022/2023 (Serie BKT). La compagnia crocieristica, infatti, sarà Official Partner della squadra bianco rossa, con la presenza del logo MSC a bordocampo durante le partite disputate in casa a partire dalla competizione di questa sera al San Nicola contro il Palermo.

La città di Bari è per MSC Crociere la prima destinazione in Adriatico per numero di passeggeri movimentati, nonché una delle più importanti in Italia e nel Mediterraneo. Nel 2022 la Compagnia prevede di movimentare nel capoluogo pugliese ben 210.000 passeggeri attraverso 87 scali.

«A Bari MSC Crociere è ormai ‘di casa’ grazie alla presenza delle nostre navi che ogni stagione estiva salpano settimanalmente dal capoluogo pugliese» ha dichiarato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere. «Quest’anno le unità che fanno scalo in porto sono MSC Fantasia, MSC Sinfonia e MSC Musica, tutte moderne, eleganti e dotate dei sistemi di ultima generazione per la riduzione dell’impatto ambientale. Bari è una città sempre più strategica per la Compagnia non solo perché è una destinazione irrinunciabile per i nostri itinerari nel Mediterraneo orientale, ma anche per il vasto bacino di clienti presenti sul territorio che ogni anno decidono di trascorrere le vacanze a bordo delle nostre navi. Per questa ragione la partnership con la SSC Bari è stata una scelta naturale che si inserisce nel programma di crescita sul territorio in seguito agli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni».

Attraverso questo accordo, MSC Crociere intende rafforzare ulteriormente la sua presenza sul territorio, non solo grazie alla visibilità del brand, ma anche attraverso numerose iniziative che la Compagnia intende organizzare insieme alla squadra sia a bordo delle navi che a terra per coinvolgere la tifoseria bianco rossa.

«Sono lieto di annunciare la partnership con MSC proprio oggi, nel giorno del nostro esordio in Serie B al San Nicola – spiega Luigi De Laurentiis, presidente SSC Bari -, perché sono convinto che continuare ad ampliare la nostra rete di collaborazioni con grandi aziende nazionali e internazionali sia uno dei tasselli fondamentali che ci hanno consentito, e ci consentono, una crescita costante come club. Il grande interesse nei confronti della SSC Bari da parte di così tante imprese, che scelgono con convinzione di supportarci spesso anche con accordi pluriennali, è la dimostrazione tangibile della forza del brand SSC Bari e di questo progetto».

MSC Crociere è il 3° brand crocieristico al mondo – leader di mercato in Italia, Europa, Sud America, Golfo Persico e Sud Africa – ed è parte del Gruppo MSC, numero uno dello shipping e della logistica a livello globale con oltre 300 anni di tradizione in campo marittimo. La flotta di MSC Crociere comprende 19 navi moderne e tecnologicamente avanzate, anche dal punto di vista ambientale, destinate a crescere a 23 unità entro il 2025, con altre sei navi in opzione entro il 2030.