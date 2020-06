MOTOMONDIALE: CANCELLATO ANCHE IL GP GIAPPONESE (MOTEGI)

(di Thomas Gaddo) – Dopo la recente dichiarazione, riguardante l’annullamento dei GP di Gran Bretagna e Australia (Silverstone e Phillip Island), il calendario post Coronavirus della MotoGp continua a perdere “pezzi”. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale della 6a cancellazione del Motomondiale. Si tratta del grand prix del Giappone (Motegi), che si sarebbe dovuto disputare il 18 ottobre 2020. Decisione presa da Dorna Sports (società spagnola che gestisce la parte commerciale della MotoGp) assieme agli organizzatori dell’evento asiatico.

A lanciare la notizia è statolo stesso Carmelo Ezpeleta (CEO di Dorna): “…È con grande tristezza che annunciamo la cancellazione del Motul Grand Prix del Giappone sul circuito Motegi…Non avremo un gran premio giapponese in calendario per la prima volta dal 1986”. Il n.1 dell’azienda iberica, ha successivamente spiegato, come la “famiglia” della MotoGp, stia lavorando duramente per fare in modo, che la stagione agonistica riparta al più presto in totale sicurezza. Per questo motivo Dorna e FIM (Federmoto internazionale), in accordo comune con IRTA e MSMA, hanno deciso che il Motomondiale resterà in Europa fino a novembre.