MMA – I numeri di Oktagon 73. Prossima tappa a Praga.

OKTAGON ha debuttato ad Amburgo, Germania, per la prima volta sabato 28 giugno. L’atmosfera è stata incredibile per tutta la serata (di fronte a 15mila spettatori), culminata nello scontro tra ‘The King’ e ‘The Prince’, main event di #OKTAGON 73.

Robert Pukač (20-13-1) ha ammutolito l’intera arena quando, in territorio nemico, ha sconfitto Christian Eckerlin (17-7, 1NC) per KO tecnico con colpi al terzo round del loro incontro nei pesi welter. Entrambi avevano vinto un round a testa prima del terzo, quando lo slovacco ha scatenato una raffica di colpi pesanti che hanno mandato l’avversario al tappeto. ‘Il Principe di Bratislava’ regna ora sovrano, avendo messo KO due delle più grandi star dell’organizzazione quest’anno, con solo grandi incontri all’orizzonte.

Un nuovo campione dei pesi mosca è stato incoronato quando Zhalgas Zhumagulov (18-9) ha sconfitto Beno Adamia (12-9-2) in venticinque minuti con una vittoria convincente. L’atleta kazako ha dominato in ogni aspetto del match, guadagnandosi l’unanimità dei giudici e sollevando la cintura che aveva promesso di conquistare al suo debutto nella promotion lo scorso anno. Ora è il sovrano della divisione e pronto ad affrontare tutte le sfide per affermare la sua superiorità.

Robert Pukač ha “sorpreso” Christian Eckerlin ad Amburgo (nella foto sopra credits photo @Oktagon MMA 73) Kasim Aras (10-5) ha avuto una performance molto impressionante nella sua nuova casa, mettendo KO Adam Pałasz (9-5) al primo round e lanciando un chiaro messaggio alla divisione dei pesi massimi. Kaik Brito (18-6) è tornato al suo meglio, eliminando Joilton Lutterbach (39-11, 1NC) con uno spettacolare KO in meno di due minuti, ricordando a tutti quanto possa essere pericoloso. Sempre nei pesi welter, Jessin Ayari (19-6) ha finalizzato Niklas Stolze (14-8) con una sottomissione, salendo ulteriormente nei ranking.

Nel resto della card, Jonas Mågård (18-7) ha ottenuto una vittoria ai punti contro Farbod Iran Nezhad (12-4-1), reinserendosi nella corsa al titolo dei pesi gallo. Wahed Nazhand (10-2) ha completato una grande rimonta sottomettendo Faridun Shokhnazarov (4-1) nei pesi welter. Richie Smullen (15-3-1) ha avuto un ottimo debutto in OKTAGON, sconfiggendo Vojto Barborík (16-4) per TKO in un incontro a peso catch (68 kg/150 libbre).

Zhalgas Zhumagulov ha vinto il titolo OKTAGON dei pesi mosca

Risultati di OKTAGON 73

Main Card

Main Event

‘The King’ vs. ‘The Prince’

Pesi welter

Robert Pukač (20-13-1) ha sconfitto Christian Eckerlin (17-7, 1NC) per TKO (colpi) a 1:05 del terzo round

Co-Main Event

Pesi massimi

Kasim Aras (10-5) ha sconfitto Adam Pałasz (9-5) per KO (colpi) a 1:42 del primo round

Pesi welter

Kaik Brito (18-6) ha sconfitto Joilton Lutterbach (39-11, 1NC) per KO (colpi e calcio) a 1:43 del primo round

Pesi welter

Jessin Ayari (19-6) ha sconfitto Niklas Stolze (14-8) per sottomissione (rear naked choke) a 3:25 del secondo round

Pesi gallo

Jonas Mågård (18-7) ha sconfitto Farbod Iran Nezhad (12-4-1) per decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Pesi welter

Wahed Nezhand (10-2) ha sconfitto Faridun Shokhnazarov (4-1) per sottomissione (kimura) a 3:43 del secondo round

Preliminary Card

Titolo vacante dei pesi mosca

Zhalgas Zhumagulov (18-9) ha sconfitto Beno Adamia (12-9-2) per decisione unanime (50-45, 49-46, 49-46) e ha conquistato la cintura

Catchweight (82 kg/181 libbre)

Marek Bartl (15-14) ha sconfitto Daniel Makin (9-16) per sottomissione (kimura) a 4:18 del secondo round

Catchweight (68 kg/150 libbre)

Richie Smullen (15-3-1) ha sconfitto Vojto Barborík (16-4) per TKO (colpi e gomitate) a 3:59 del secondo round

Pesi leggeri

Tomáš Cigánik (6-2) ha sconfitto Ahmad Halimson (6-4-1) per decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28)

Pesi leggeri

Altin Zenuni (1-0) ha sconfitto Tibor Balázs (3-3-1) per sottomissione (rear naked choke) a 2:01 del primo round

Kasim Aras ha lanciato un messaggio forte al suo debutto nella promotion

OKTAGON tornerà sabato 9 agosto con un altro evento all’aperto nella splendida cornice di Štvanice, Praga, con una card di alto livello. Due incontri titolati nei pesi gallo si disputeranno a OKTAGON 74: Cecilie Bolander difenderà la sua cintura contro Lucia Szabová, e Igor Severino affronterà Jack Cartwright per il titolo vacante. Inoltre, si terranno tutti e quattro i quarti di finale del torneo middleweight Tipsport Gamechanger da 1 milione di euro, con protagonisti Matěj Peňáz, Kerim Engizek, Mark Hulme, Krzysztof Jotko e Mick Stanton.