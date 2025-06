Ciclismo – Filippo Conca trionfa: è il nuovo campione d’Italia in linea da Trieste a Gorizia.

Il lecchese Filippo Conca (ASD Swatt Club – nella foto in primo piano l’homepage del sito)*, 26 anni, ha “firmato” la sorpresa della giornata vincendo il titolo élite in linea ai Campionati Italiani 2025 (sotto l’egida della Lega Ciclismo Professionistico). Dopo una fuga lunga, Conca ha regolato allo sprint un gruppetto di cinque corridori, precedendo Alessandro Covi (secondo) e Thomas Pesenti (terzo), saliti con lui sul podio di Gorizia.

Cresciuto in una squadra Continental, una categoria inferiore rispetto ai ProTeam e al WorldTour, Conca ha realizzato un’impresa clamorosa. Il percorso di 228,9 km da Trieste a Gorizia, con tre ripetizioni del circuito del San Floriano del Collio, ha messo in campo strategie di fuga e selezione clamorose .

Emozione pura: al traguardo Conca, in lacrime, ha indossato la maglia verde‑bianco‑rossa, simbolo di un’impresa inattesa.

Punti salienti del tricolore 2025

Partenza : Trieste, attraverso Friuli e parte della Slovenia, fino alla conclusione a Gorizia, su un percorso misto di quasi 229 km con circuiti finali molto tecnici.

: Trieste, attraverso Friuli e parte della Slovenia, fino alla conclusione a Gorizia, su un percorso misto di quasi 229 km con circuiti finali molto tecnici. Fuga decisiva : Conca si è unito a un quintetto in avanscoperta e ha attaccato nello sprint conclusivo, confermandosi più forte di nomi noti.

: Conca si è unito a un quintetto in avanscoperta e ha attaccato nello sprint conclusivo, confermandosi più forte di nomi noti. Podio completo : Filippo Conca (ASD Swatt Club) Alessandro Covi (UAE Team Emirates XRG) Thomas Pesenti (JCL Team Ukyo) Giovanni Aleotti Mattia Gaffuri

:

Nel 2017 è nata associazione sportiva: l’Asd Swatt Club. Swatt come abbreviazione di Solowattaggio (S-watt), club per dare l’idea a tutti di un gruppo, di una famiglia, un luogo spirituale. “Un club amatoriale che ha rotto gli schemi tradizionali del mondo ciclistico, gareggiando con delle maglie e i primi body senza nessuno sponsor stampato sulla lycra. Perché è questo che volevamo, essere atleti per noi stessi, non per qualche entità che controllasse tutto” – si legge sul sito dell’ASD.

2Libertà di espressione, libertà di calendario, libertà stilistica e di comportamento sportivo. Abbiamo aperto questa squadra perché sentivamo il bisogno di creare un luogo che potesse mettere sotto lo stesso tetto ragazzi giovani e atleti più anziani, corridori con grande motore e persone meno dotate fisicamente, ciclistic più esperti e ragazzi alle prime armi.

Una squadra dal Dna agonistico, perché come diciamo sempre: Life is Racing, Racing is Life. Un movimento culturale sportivo più che una squadra” – è sottolineato nella parte about us del sito dell’ASD Swatt Club.

L’ASD Swatt Club ha sede a Lecco in Lombardia. In particolare, il club è legato al sito web Solowattaggio e ha partecipato a eventi come la 12H Monza, che si svolge a Monza, sempre in Lombardia,