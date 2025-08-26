Merchandising – La S.S. Taranto ha scelto Macron come sponsor tecnico.

La S.S. Taranto dei fratelli Ladisa, nata dalle ceneri del Taranto F.C. (fino ad un anno fa nel calcio professionistico) ha presentato negli ultimi giorni la nuova divisa ufficiale (nella foto in primo piano) per la stagione 2025/26, definita come “un capitolo importante, che celebra tradizione, identità e spirito di rinnovamento”.

Il colore dominante è il rosso, simbolo di passione e appartenenza, arricchito da due ampie strisce blu ispirate agli anni Duemila ma reinterpretate in chiave moderna. Le maniche, anch’esse blu, accentuano il contrasto cromatico. Sul petto, il nuovo logo del Taranto trova posto lato cuore come “emblema di storia e futuro”, mentre sul lato opposto compare il marchio Macron, sponsor tecnico che ha realizzato la divisa. I pantaloncini sono blu, caratterizzati da una fascia diagonale rossa che rappresenta dinamismo, energia e movimento. “Questa maglia non è solo estetica, è un manifesto di passione – si legge nella nota della nuova società -. Le linee decise e i colori intensi raccontano la voglia di ricominciare e il legame con città e tifosi”.