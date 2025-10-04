Merchandising – Il Bologna FC (Serie A) presenta la terza maglia (stagione 2025/26).

Macron e Bologna FC 1909 presentano il Third Kit 2025/26, completando così il Game Set dei rossoblù per la stagione sportiva in corso. Caratteristica di questa terza maglia è un connubio tra design moderno e identità cittadina: una proposta dal forte impatto visivo che integra su un raffinato fondo azzurro turchese un simbolo iconico di Bologna: Il Nettuno. La maglia è stata svelata attraverso un video prodotto dalla Macron Media House, in collaborazione con il club e disponibile a questo link.

La maglia, con girocollo e bordi manica rossoblù, presenta sulla parte anteriore un elegante motivo gessato, tono su tono, che con un particolare effetto ottico dà forma al disegno del Gigante, il nome con cui i bolognesi chiamano la statua del Nettuno realizzata dal Giambologna e posta nell’omonima piazza.

Il backneck è personalizzato nei colori sociali, con il motto in bianco “LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”, il logo Macron e la scritta “Designed in Bologna”, a testimonianza del lavoro ideativo svolto dal Centro Stile Macron nel Campus di Valsamoggia. Sul retrocollo esterno campeggia invece il motto del club: “WEAREONE”. Sul petto, entrambi in stampa siliconata bianca, trovano posto a destra il Macron Hero e a sinistra il logo del Club con l’acronimo BFC 1909.

I pantaloncini, nella stessa tonalità della maglia, presentano una coulisse con puntali rossi e dettagli rossoblù. I calzettoni, anch’essi azzurri, riportano anteriormente la scritta BOLOGNA e, più in basso, il Macron Hero.