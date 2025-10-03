Marketing – Ciro Immobile nuovo ambassador di wamo.

Il brand wamo ha scelto il calciatore Ciro Immobile come suo primo brand ambassador, per la campagna digital “Il nuovo classico della banca”, live per i prossimi mesi sui principali social media e attraverso attività di influencer marketing. Il calciatore del Bologna, imprenditore e investitore in diverse aziende e startup, è protagonista di un video per rappresentare i valori di wamo, il conto aziendale cucito sulle esigenze di commercianti, artigiani e piccoli imprenditori, che cercano servizi finanziari innovativi e accessibili, senza rinunciare al supporto di persone reali. Sono già quasi 10.000 le PMI italiane che hanno scelto wamo, a un anno dal lancio.

Nel 2024 i pagamenti digitali hanno superato il contante e continuano ad essere il metodo di pagamento preferito in Italia, con un trend crescente che ha toccato il 43% dei consumi. Per celebrare questa collaborazione ed esercitare un impatto concreto sull’ecosistema commerciale locale, la fintech inaugura un programma triennale di incentivi per i nuovi clienti, per offrire insieme al conto aziendale fino a 120.000 euro di transato POS annuale senza commissioni e assistenza dedicata. (fonte: Advexpress)