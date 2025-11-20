Merchandising – Cresce il progetto Cesena FC Stadium Store.

A pochi giorni dall’inaugurazione ufficiale, avvenuta con il taglio del nastro della Pages Lounge, procede l’attività del nuovo Cesena FC Stadium Store. Il negozio ufficiale del Cavalluccio, infatti, ha fatto registrare interesse e curiosità tra tifosi e appassionati, che d’ora in avanti potranno sempre vedere ed acquistare il merchandising ufficiale bianconero direttamente all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi.

Il nuovo Stadium Store, infatti, non è aperto esclusivamente in occasione del giorno gara, occasione nella quale è accessibile per gli spettatori di qualsiasi settore dello stadio, ma è operativo durante tutta la settimana, a prescindere dal calendario delle partite casalinghe dei bianconeri.

All’interno del punto vendita dell’Orogel Stadium – Dino Manuzzi sarà possibile scoprire una serie di prodotti del Cavalluccio fisicamente disponibili solo presso il Cesena FC Stadium Store, come la warm up t-shirt ed il warm up jacket.

“Con soddisfazione – ha commentato Claudia Gatti, Head of Marketing Cesena FC – aggiungiamo un nuovo punto d’incontro tra il Club e i nostri tifosi. Dopo il successo riscontrato dallo Store in Piazza Amendola, nel cuore del centro storico di Cesena, abbiamo ora anche un nuovo punto vendita all’interno della nostra casa, lo stadio bianconero, con tante novità pensate per i nostri tifosi, anche i più piccoli, e ideali per questo periodo in cui si avvicinano le festività natalizie.”