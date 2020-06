MATTEO TRENTIN SI AFFIDA PER L’IMMAGINE AD ANDREA VIDOTTI

Il trentino, vicecampione del Mondo e Campione Europeo di ciclismo, ha scelto l’agenzia del manager sportivo trevigiano.

Matteo Trentin, ciclista azzurro di Borgo Valsugana, 30 anni, Campione Europeo e Vicecampione del Mondo, del Team CCC, ha siglato un accordo con Andrea Vidotti & Partner, l’agenzia di management e marketing sportivo che segue già una decina di campioni dello sport.

Andrea Vidotti lavorerà in team con Manuel Quinziato, procuratore di Matteo. “Ho fatto questa scelta – ha detto Matteo Trentin – perché cercavo un’agenzia che seguisse la mia immagine e mi supportasse nella comunicazione e nel marketing. Il fatto di avere ora un team di professionisti come Manuel e Andrea che lavorano per me, mi rende felice e sono certo che faranno un ottimo lavoro”.

“Sono molto contento di lavorare con un campione serio e professionale come Matteo – ha dichiarato Andrea Vidotti – lavoro da un po’ di anni anche nel ciclismo, con Moreno Argentin nell’organizzazione di Adriatica Ionica Race e come Direttore Generale del Comitato di Tappa della cronometro Conegliano – Valdobbiadene del Giro d’Italia, sono convinto che Il ciclismo sia in continua crescita e abbia enormi potenzialità di sviluppo futuro. Matteo ha davanti a se gli anni migliori della sua carriera di professionista”.

Atleti seguiti da “AV“: Christof Innerhofer – sci alpino, Martina Peterlini – sci alpino, Dorothea Wierer – Biathlon, Davide Graz – Sci di Fondo, Ilaria Mauro – calcio femminile, Ludovico Fossali – Arrampicata Sportiva, Marco Orsi – Nuoto,Antonio Fantin – Nuoto Paralimpico, Stefano Tonut – Basket, Francesco Xhaja – Kick Boxing.