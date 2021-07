Matteo Berrettini piace agli sponsor. In finale a Wimbledon contro la leggenda Djokovic

(di Lorenzo Vulpis) – Cresce l’impatto mediatico/commerciale del tennista romano Matteo Berrettini attualmente impegnato a Londra nella finale dell’edizione 2021 di Wimbledon. Opposto alla leggenda Novak Djokovic (il campione serbo è il n.1 del ranking ATP) è sceso in campo sponsorizzato da Capri Watch (azienda campana di orologi), da Red Bull e dallo sponsor tecnico Lotto Sport Italia, che lo segue sin dai primi passi nel mondo del tennis. Sempre a livello tecnico è legato alla Head (colosso nella produzione di racchette), con il modello “Extreme”. Capri Watch e Red Bull sono gli sleeve sponsor ufficiali del n.9 del ranking ATP. Precedentemente Berrettini si era legato, sempre per lo sleeve sponsor (manica destra), al marchio Colavita, azienda pontina produttrice di olio (con una forte presenza all’estero, soprattutto negli States).

Già main sponsor delle NextGen Finals di Milano nel 2019 e title della scuderia di Formula 1 Alpha Tauri, la Red Bull è molto attiva a supporto dello sport tricolore. Sono 24 gli atleti azzurri selezionati come testimonial dal brand della multinazionale austriaca. Tra questi gli sciatori Sofia Goggia e Dominik Paris, le medaglie d’argento olimpiche di beach volley Daniele Lupo e Paolo Nicolai, il campione (MotoGP) Andrea Dovizioso e il pallavolista Ivan Zaytsev. L’accordo con il tennista capitolino è stato firmato nella primavera del 2020.

Novak Djokovic risponde invece con Lacoste (sponsor tecnico dell’abbigliamento, presente anche come second sponsor sulla parte destra della manica), Head (racchetta ufficiale), Asics (calzatura) UKG (IT company statunitense attiva nella gestione di forze lavoro/main sleeve sponsor), Peugeot (sleeve sponsor/manica sinistra) e Raiffesen Bank (sponsor anche del suo team di allenatori). “Nole” è anche ambassador internazionale di Unicef. Sul fronte tricolore Berrettini, in ambito no-profit, è legato invece alla onlus Action Aid.