Marketing – Visit Rwanda sponsor dei “Colchoneros” fino al 2028.

(di Valerio Vulpis) – L’Atlético de Madrid e il Rwanda Development Board hanno firmato un accordo grazie al quale il marchio promo-turistico “Visit Rwanda” è diventato partner commerciale del club fino al 30 giugno 2028. Il nuovo partner è strettamente legato al mondo del football. Collabora attualmente con diversi club dei campionati europei più importanti (inseriti nelle cosiddette “Big Five”), come Bayern Monaco (Bundesliga1 tedesca), Paris Saint-Germain (Ligue1 francese) e Arsenal (English Premier League). Nell’intento di consolidare la propria presenza nel calcio europeo, Visit Rwanda (Paese dell’Africa Orientale) ha scelto l’Atlético de Madrid per entrare ufficialmente nella Liga spagnola, diventando il primo sponsor del continente africano a unirsi al gruppo rojiblanco. Oltre al calcio è da diversi anni impegnato nel mondo del ciclismo professionistico, supportando anche l’organizzazione del Giro del Rwanda (la corsa a tappe UCI più importante del continente africano).

Visit Rwanda nuovo sponsor di maglia

Come parte dell’accordo di sponsorizzazione, Visit Rwanda apparirà sul davanti delle maglie di allenamento e riscaldamento della prima squadra maschile (nella foto in primo piano la divisa di gioco con il marchio di VR). Sempre a partire dalla stagione in corso, comparirà anche sulle maglie di allenamento e riscaldamento della prima squadra femminile e sul retro delle divise ufficiali di gara di entrambe le squadre. Il marchio africano sarà inoltre presente in diverse aree dello stadio Riyadh Air Metropolitano, così come sulle piattaforme digitali del club. Parteciperà anche a campagne e promozioni rivolte ai nostri tifosi con l’obiettivo dichiarato di far conoscere le bellezze paesaggistiche del Rwanda al maggior numero di persone appassionate di calcio.

Oltre a diventare uno degli sponsor ufficiali più rilevanti dell’Atlético de Madrid, Visit Rwanda riceverà la designazione di sponsor ufficiale nella categoria commerciale “Destinazione per Allenamento e Turismo“, diventando anche fornitore ufficiale di caffè del club iberico di prima divisione per i prossimi tre anni.

Sempre in ambito calcistico la prima operazione di partenariato ha interessato nel 2018 l’Arsenal FC. Un’iniziativa che ha generato però anche alcune contestazioni da parte dei media e degli stessi tifosi. La partnership, che inizialmente ha avuto una durata triennale (2018-2021) ha fruttato 30 milioni di sterline (10 milioni all’anno) ai Gunners. Tuttavia, a causa di queste cifre, la sponsorizzazione ha suscitato numerose perplessità nell’opinione pubblica internazionale. Questo perchè il Rwanda, nonostante le bellezze paesaggistiche, è uno degli Stati più poveri del mondo e l’ingente esborso per l’accordo in esam stride con la realtà socio-economica di questa piccola nazione dell’Africa Orientale. Il Presidente della Repubblica del Ruanda Paul Kagame (ex generale e n.1 del Paese dal lontano 2000) è stato duramente criticato dai mass media locali e dagli esponenti di diverse organizzazioni internazionali, reo di aver sperperato fondi pubblici che potevano essere destinati ad altre priorità/criticità su scala nazionale.