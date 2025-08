Marketing – Pulsee Luce e Gas sul retro maglia del Monza (Serie B).

Pulsee Luce e Gas, società per le utenze domestiche di Axpo Italia, e AC Monza hanno rinnovato la partnership che vedrà, anche per la stagione calcistica 2025/2026, il logo dell’azienda energetica sul retro della maglia della squadra brianzola.

Un impegno che, dopo il 2023/24 e 2024/25, consolida il legame tra le due società e si rinnova nel segno di una collaborazione che supera le categorie e i campionati di militanza ed anzi rilancia per una nuova stagione all’insegna di passione, ambizione e voglia di affermarsi nei rispettivi campi da gioco, in cui non mancherà grande competitività da affrontare con l’energia giusta.

“Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con AC Monza, un club che, come Pulsee, si contraddistingue per visione strategica, spirito innovativo e passione autentica.” Ha dichiarato Alicia Lubrani, A.D. di Pulsee Luce e Gas. “Come tutte le nostre partnership, si tratta di una collaborazione che nasce per andare oltre la visibilità sulla maglia: è l’espressione concreta di un legame costruito su valori condivisi e su un impegno comune nel supportare progetti ambiziosi. Continueremo a mettere la nostra energia al servizio della crescita della squadra e della sua comunità, con lo stesso entusiasmo e senso di responsabilità di sempre.”

Il Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato di AC Monza Adriano Galliani ha commentato: “Il rinnovo di questa sponsorizzazione assume per noi un significato particolarmente rilevante poiché arriva al termine di una stagione sportivamente complessa e conferma che, al di là dei risultati sul campo, la collaborazione ha saputo generare valore. Insieme a Pulsee Luce e Gas daremo continuità al percorso avviato nelle due stagioni precedenti, proseguendo nella condivisione di valori e progetti sul territorio. A nome di tutto il Club, desidero ringraziare Axpo Italia per la fiducia accordata, che ci impegneremo a ripagare nel migliore dei modi.”

courtesy photo Havas PR Office per Pulsee Luce e Gas.

Il logo di Pulsee Luce e Gas continuerà ad essere visibile sulla parte posteriore delle maglie ufficiali del Monza.

Per Pulsee, che ha anche inaugurato da poco un presidio fisico a Monza grazie ad uno store cui rivolgersi per consulenze su qualsiasi soluzione energetica per la propria abitazione, la passione per il calcio e per progetti sportivi che sappiano guardare lontano non conosce confini né classifiche. (fonte: Pulsee Luce e Gas)