Marketing – Powervolley Milano approda sulla piattaforma di ChainOn.

Anche Powervolley Milano sceglie di legarsi a ChainOn, il marketplace internazionale delle sponsorizzazioni, e lo fa con un accordo di partnership pluriennale.

A partire da oggi, su http://www.chainon.it/powervolleymilano le aziende di tutte le dimensioni – incluse micro, piccole e medie imprese – e liberi professionisti potranno entrare in contatto con il mondo Powervolley. Per farlo, è sufficiente registrarsi come investitori e richiedere l’accesso all’area riservata del Club per consultare gratuitamente le offerte disponibili e, se interessati, arrivare alla contrattualizzazione online in maniera facile, veloce e sicura. Grazie alla tecnologia proprietaria di ChainOn basata su intelligenza artificiale ed algoritmi proprietari, i contratti saranno gestiti come smart contract, legalmente validi e depositati in blockchain.

Oltre all’impegno in Superlega, Powervolley nella stagione 2025/2026 disputerà la CEV Challenge Cup: investire nel club significa accedere ad opportunità che, oltre alla visibilità sul campo o sulle divise da gara, permette di entrare nella community che coinvolge gli altri sponsor del club, partecipando alle iniziative promosse dalla Società e ampliando le possibilità di business nel dinamico tessuto economico e sociale di Milano.

Nel corso della stagione regolare 2024/25, il club ha registrato oltre 40.000 spettatori tra regular season e playoff nel prestigioso Allianz Cloud, impianto ideale per attività di business networking e incontri con clienti o stakeholder. A ciò, si aggiunge un impatto mediatico importante con opportunità di visibilità garantite da un campionato, la Superlega, che ha sempre maggior seguito e ha assicurato, nella scorsa stagione, 700 ore di dirette televisive.

ChainOn, il rivoluzionario marketplace delle sponsorizzazioni, facilita le opportunità di investimento per le aziende grazie all’uso di tecnologie avanzate e all’innovazione digitale. A supporto degli investitori, è attivo un servizio clienti sempre disponibile e un team commerciale dedicato, pronto ad affiancare le imprese nel percorso di scelta, attivazione e valorizzazione della sponsorship, contribuendo concretamente al raggiungimento degli obiettivi strategici di comunicazione e business. (fonte: ChainOn)